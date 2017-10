Riolering verwarmt water nieuw zwembad

Eind 2018 krijgt Bilthoven een nieuw zwembad. De warmte van het afvalwater in de riolering dient het zwembadwater te verwarmen.

Om deze techniek ‘riothermie’ toe te passen, gaat de gemeente het riool in de Oude Brandenburgerweg aanpassen. Aan deze weg komt het nieuwe zwembad namelijk te liggen. “We hebben de ambitie om dit zwembad volledig gasloos te maken”, zegt projectleider Wilco de Rooij van de gemeente De Bilt. Daarnaast komen er zonnepanelen op dit gebouw.

Bad efficiënter gebruiken

Het bad krijgt de afmetingen van 25 bij ruim 15 meter en biedt ruimte aan 6 banen. Dit zijn dezelfde afmetingen van het huidige, grote bassin. Voor 2 van de 6 banen komt als nieuwigheid in het bad een deels beweegbare bodem over de lengte en een beweegbare scheidingswand. Deze wand maakt het mogelijk om op hetzelfde moment in 2 delen verschillende temperaturen in te stellen. Zo is het bad efficiënter te gebruiken.

Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft de gemeente De Bilt afgelopen september bouwbedrijf Vaessen uit Raamsdonksveer deze opdracht gegund. Het gaat hierbij niet alleen de bouw, maar ook het ontwerp en het onderhoud voor 25 jaar.

Bouw naast huidige locatie

In november start het bouwrijp maken van de locatie. In de eerste maanden wordt het riool aangepast om riothemie toe te kunnen passen. Het nieuwe zwembad verschijnt naast de huidige locatie. Deze verdwijnt na de opening van het nieuwe gebouw en hiervoor komt woningbouw in de plaats. De aanneemsom van het nieuwe zwembad ligt op € 4,8 miljoen (exclusief btw).

Overigens is dit niet het eerste zwembad dat gebruik maakt van riothermie. In Urk wordt zwembad ’t Bun mede dankzij riothermie sinds dit jaar gasloos verwarmd.

Bron illustratie: gemeente De Bilt/Vaessen