12 Vlaardingse portiekwoningen gasloos en nul-op-de-meter

Samen met Bik Bouw, Sto Isoned, Kingspan, Itho Daalderop en de TU Delft werkt woningcorporatie Waterweg Wonen aan een proef om 12 portiekwoningen te renoveren naar comfortabele, nul-op-de-meterwoningen zonder een gasaansluiting.

Dit complex krijgt een nieuwe schil, de zogeheten 2nd skin. Dit initiatief van de Bik Bouw, Sto Isoned, Kingspan en TU Delft zorgt voor een uitstekende isolatie en kierdichting. Zo komt er 3-laags glas in de nieuwe kozijnen. De werkzaamheden vindt zo veel mogelijk aan de buitenzijde plaats om de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. De installaties komen buiten de woning te staan, in een kast op een vernieuwd en groter balkon.

Bewoners krijgen ondersteuning energiegebruik

Daarnaast worden op het dak zonnepanelen gelegd, die genoeg energie leveren voor alle installaties en het normale huishoudelijk gebruik van de bewoners. Zij hebben zelf invloed op hun woonlasten: als ze meer of minder energie verbruiken, kunnen de woonlasten hoger of lager zijn. Dit hangt af van de manier waarop ze de duurzame installaties gebruiken.

Als ondersteuning gaan TU Delft en de woningcorporatie het energiegebruik van de bewoners volgen. Als bewoners veel meer gebruiken dan ze eerst deden, geven meters dat aan. In dat geval Waterweg Wonen gaat met de huurders in gesprek om te kijken naar de oorzaak en advies te geven over energiezuinig en comfortabel wonen. Daarmee kunnen bewoners hun energieverbruik onder controle houden.

Gasloze woningen

Na de renovatie heeft dit gebouw in de Indische Buurt in Vlaardingen geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan zorgt een milieuvriendelijk multiwarmtepompsysteem voor de verwarming en warm water. De leiding van dit systeem gaat 175 meter de grond in.

Dankzij de inspanningen van Waterweg Wonen en de Europese en Nederlandse subsidies, is de financiële haalbaarheid van dit proefproject geborgd. Alle betrokken partijen willen van deze proef leren, zodat dergelijke ingrepen financieel haalbaar worden. Zo wordt het ook mogelijk om de rest van het woningbezit zeer energiezuinig en comfortabel te maken. Het streven is om de renovatie nog dit jaar klaar te hebben.

Naast deze woningen aan de Soendalaan heeft deze corporatie plannen om 183 andere portiekwoningen in deze Vlaardingse buurt te renoveren. Deze woningen worden verduurzaamd naar energielabel A+.