Flatgebouwen zonder gasaansluiting na renovatie

Na de renovatie hebben de flatgebouwen Zuidenwind en Regenboog in het Limburgse Blerick geen gasaansluiting meer. Volgend jaar volgen de flatgebouwen Vogelvlucht en Zonsopgang, allen gelegen aan de Maas.

In totaal worden 608 woningen opgewaardeerd, want woningcorporatie Antares heeft als doel om van iedere flat het energielabel op te waarderen van F naar B. Hiervoor heeft ze Hans van Heeswijk architecten benaderd. Als ervaringsdeskundige heeft dit architectenbureau meegedacht over herpositionering van dit wooncomplex De Molenbossen, vanuit onder meer architectonische kansen en bouwtechnische oplossingen.

Duurzamer door gasloos en betere isolatiewaarde

Het gasloos maken van de woningen geeft de bewoners naast financiële compensatie meer veiligheid. Daarnaast is de isolatiewaarde van de gevels verbeterd. Verder zijn de daken voorzien van zonnecollectoren en is de collectieve installatie energiezuiniger geworden. Ook zijn de standleidingen en het ventilatiesysteem vervangen en verbeterd. Met deze aanpassingen is het complex eenvoudig aan te sluiten op toekomstige, duurzamere energieconcepten.

Bewoners betrokken bij planontwikkeling

Hoofdaannemer Knaapen Groep heeft de renovatie uitgevoerd in bewoonde toestand. Antares heeft de bewoners vanaf een vroeg betrokken bij de planontwikkeling. Zo wilden ze een balkonuitbreiding om buiten rond een tafel te kunnen zitten. Deze uitbreiding heeft het bouwbedrijf gerealiseerd met hoogwaardig prefab beton. De balkons hebben meer ruimte, beschutting en privacy, terwijl het daglicht en uitzicht van de woonkamers behouden blijft. Door de toevoeging van de balkongevel ontstaat een nieuwe verticale structuur en worden de 8 meter brede woningen van buitenaf individueel zichtbaar en herkenbaar.

Daarnaast konden de bewoners naar eigen behoefte kiezen uit diverse opties, waaronder de opwaardering van de badkamers naar seniorenniveau of het verplaatsen van het keukenblok naar de balkonzijde. Deze pakketten hebben bijgedragen aan meer verschillende woningen binnen de flatgebouwen.

Aangepaste entree

Ook heeft Knaapen Groep de entree aangepast, door luifels met daarop de naam van het flatgebouw aan te brengen. Deze naam staat ook op de glazen trappenhuisgevel, wat bijdraagt aan de herkenbaarheid van de individuele flats. De algemene toegankelijkheid is verder verbeterd door modernisering van de entreehal en de toevoeging van extra stopplaatsen bij de liften. Ter bevordering van interactie en sociale controle is in de centrale hal een gemeenschappelijke bewonersruimte gerealiseerd.