Hoogste veiligheidsniveau voor protocol slimme gebouwen

Als enige protocol voor slimme gebouwen voldoet KNX aan de hoogste internationale veiligheidseisen op het gebied van cyber security. Veiligheidsarchitectuur KNX Secure heeft de certificering EN 50090-4-3 gekregen.

Dit hebben internationale standaardiseringscomités officieel bevestigd. Via KNX Secure beschermt KNX de digitale infrastructuur van slimme gebouwen tegen hackersaanvallen. Daarnaast garandeert het een maximale privacybescherming.

Inbraken via communicatienetwerken

“In het verleden kwamen inbrekers binnen via ramen en deuren. Nu is dat via draadloze en bedrade communicatienetwerken”, geeft president Franz Kammerl van KNX Association aan. “Met de digitale aansluiting van gebouwen zijn ook de gevaren veranderd. Tot op heden hebben alleen wij hierop het passende antwoord.”

Dankzij een dubbel beschermingsconcept biedt KNX Secure een tweevoudige veiligheid. Dit bestaat in feite uit:

KNX IP Secure beveiligt de IP-communicatie tussen de KNX-installaties. Hiervoor breidt KNX IP Secure het IP-protocol zo uit, dat alle overgedragen telegrammen en gegevens volledig gecodeerd worden.

KNX Data Secure beveiligt door middel van codering en authenticatie de gebruiksgegevens – ook wanneer ze met de verschillende bedieningsdevices worden uitgewisseld – tegen onbevoegde toegang en manipulatie. Beide mechanismen kunnen met elkaar gecombineerd en parallel worden gebruikt, om voor maximale veiligheid te zorgen.

Zwakke punten in slimme gebouwen

"Bedieningsdevices, interfaces, draadloze netwerken en communicatieprotocollen: zwakke punten kunnen overal zijn. Daarom moeten slimme woningen en gebouwen met de meest uitgebreide en op dit gebied wereldwijd unieke, erkende veiligheidsnorm worden beveiligd”, aldus Kammerl.

KNX Secure is onder andere gebaseerd op de internationaal, conform ISO 18033-3 genormeerde veiligheidsalgoritmen, zoals de AES 128 CCM-codering. Via die algoritmen kan het aanvallen op de digitale infrastructuur van gebouwen effectief verhinderen en maximale privacybescherming realiseren.