Criteria voor Duurzaam Bouwen Awards bekend

De inschrijvingen voor de Duurzaam Bouwen Awards zijn geopend en de criteria voor de beoordeling zijn bekend.

Inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards kan in vier verschillende categorieën:

Meest duurzame project (Inschrijven)

Meest duurzame woningcorporatie (Inschrijven)

Meest duurzame gemeente (Inschrijven)

Ook de criteria zijn bekendgemaakt op de website van de Duurzaam Bouwen Awards. Een greep:

Bij de inzending is ‘integrale duurzaamheid’ met aantoonbaar resultaat zichtbaar.

De inzending moet motiverend en inspirerend zijn. Hierbij moet de inzender ook een actief communicatie, educatie en/of marketingbeleid voeren.

De inzending moet opschaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn.

Terugblikken

Naast terugblikken naar de duurzaamste gemeente, woningcorporatie en het meest toekomstbestendige project publiceerden we eerder een artikel over de visie van jurylid en Duurzaam Gebouwd-expert Robert Koolen.

Inschrijven

Ook inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards en in de schijnwerpers staan? Bent (of kent) u een bouwer, woningcorporatie of gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan? Schrijf in of draag een andere partij voor! Wie weet behoort u straks wel tot een van de genomineerden. Schrijf u direct in via: www.duurzaambouwenawards.nl