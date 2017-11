‘Verduurzaming voltrekt zich sneller en sneller’

De opvolger voor oud Dutch Green Building Council-voorzitter Daan van Vliet is bekend: directeur commercial banking clients Rutger Schuur van ABN AMRO volgt hem op. Schuur zet zich de komende jaren in voor verdere verduurzaming van de bestaande bouw.

“Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is al langer een grote uitdaging voor me”, reageert Schuur op zijn benoeming. “Vanuit ABN AMRO is duurzaam vastgoed al jaren een speerpunt. In de bestaande bouw ligt de grote uitdaging, want dit zijn de minst duurzame gebouwen. Van alle huidige gebouwen staat driekwart er over 50 jaar nog, dus die moeten we verduurzamen.”

Om hier invulling aan te geven werd het Deltaplan Duurzame Renovatie ontwikkeld. “Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier leiding gegeven aan de DGBC”, vertelt oud-voorzitter Daan van Vliet. “Ik ben ervan overtuigd dat Rutger hier met veel energie op door zal bouwen en wens hem daarbij alles succes toe.”

Foto door: Dennis A-Tjak