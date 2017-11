'Duurzaam Bouwen Awards zet koplopers in het zonnetje'

De Duurzaam Bouwen Awards beloont partijen die koplopen in de categorieën meest duurzame project, meest duurzame woningcorporatie en meest duurzame gemeente. Op de website van de Duurzaam Bouwen Awards werden al enkele juryleden voorgesteld. Dit keer is Jos van Dalen van het ministerie van BZK aan het woord.

Waarom zijn de Duurzaam Bouwen Awards belangrijk?

De opgave voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving is enorm. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is komende jaren versnelling en opschaling nodig. Koplopers bij gemeenten, corporaties en bouwers zijn belangrijk om te laten zien op welke wijze dit kan en waar veel van geleerd kan worden. De Duurzaam Bouwen Awards zetten de koplopers in het zonnetje en stimuleren anderen ook om bij de kopgroep te willen horen.

Welke impact heeft het winnen van deze award en wat levert het de winnaar op?

De awards zijn toonaangevend. Dat maakt het eervol om winnaar te zijn en een jaar hiervan te mogen genieten.

Wat vindt u inspirerende voorbeelden met betrekking tot de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Dat zijn er tegenwoordig velen. Er gebeurt ongelofelijk veel. Zowel bij gemeenten, corporaties, als bij marktpartijen. Laat iedereen vooral meedoen, zodat het een echte competitie wordt.

Jurylid Jos van Dalen

Wat zijn uw beweegredenen om jurylid te zijn?

Vanuit het Rijk is het belangrijk dat verduurzaming in de gebouwde omgeving wordt gestimuleerd, ook op deze manier. Daarnaast is de samenstelling van de jury breed en toonaangevend.

Wat verwacht u van de aanmeldingen of wat hoopt u hierin terug te zien?

Ik hoop vooral op veel en hoogwaardige inzendingen. Afgelopen jaren schoot dat nogal eens tekort. Doe dus mee!

Heeft u een tip voor de deelnemers/genomineerden?

Besteed aandacht aan de inzending. Je kunt geen prijs winnen zonder ook een inzending de aandacht te geven die het verdient.

Ook inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards? Bekijk de inschrijfpagina op de website van Duurzaam Bouwen Awards.