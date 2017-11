Liftenleverancier wordt ‘Kennedy’ bij Madaster

Auteur: Tom de Hoog

Evert Visser van Mitsubishi Elevator Europe en architect en Madaster-initiatiefnemer Thomas Rau tekenden 28 november 2017 de Madaster-overeenkomst in het Circl-paviljoen van ABN Amro in Amsterdam.

Als eerste leverancier verbindt Mitsubishi Elevator Europe zich als partner aan Madaster. “Door als ‘Kennedy’ in Madaster te investeren zet Mitsubishi een volgende stap in haar doelstelling om voor al haar producten een digitaal materialenpaspoort te genereren”, vertelt Senior Managing DirectorEvert Visser. “Dat maakt een bouwcultuur zonder afval mogelijk.”

Thomas Rau onderschrijft het belang van deze deelname. “Madaster fungeert als bibliotheek en generator voor materialenpaspoorten. We zijn erg blij dat ook Mitsubishi Elevator Europe dit publieke platform ondersteunt.”

Verdere verduurzaming toeleverende bouw

Mitsubishi Elevator Europe ziet in haar deelname aan het Madaster niet alleen een bijdrage aan de ontwikkeling van een broodnodig onafhankelijk platform voor materialen en grondstoffen, het bedrijf zal zich als koploper gaan inzetten voor een verdere verduurzaming in de toeleverende sector in de bouw. Zo werken beide partijen aan het materialenpaspoort voor liften. Dit om toepassing van herbruikbare materialen te bevorderen en te investeren in slimme ontwerpen om circulariteit te ondersteunen en afval te reduceren. Dit materialenpaspoort voor liften documenteert dan ook alle (her)gebruikte materialen van de Mitsubishi-liften. Dat omvat: waar en in welke hoeveelheid de liften zijn toegepast, hoe zijn ze verwerkt of gemonteerd en wat de financiële waarde in het verloop van het gebruik is. Dit materialenpaspoort draagt daarmee bij aan een omvattend beeld van de materiaalwaarde van een totaal gebouw.

Foto: Evert Visser (links), Senior Managing Director Mitsubishi Elevator Europe, en architect en initiatiefnemer van Madaster Thomas Rau tekenen de Madaster-overeenkomst.