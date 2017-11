Vijfde bouwbedrijf ontvangt NOM Keur

Hendriks Coppelmans Bouwgroep heeft het NOM Keur deze week ontvangen. Het bedrijf kreeg dit certificaat op haar nieuwbouwconcept BudgetRijwoning NOM.

De Udense ontwikkelaar is het vijfde bouwbedrijf dat dit NOM Keur heeft ontvangen en het tweede bedrijf met een NOM Keur op een concept voor nieuwbouwwoningen. In de Brabantse plaatsen Oosteind en Raamsdonksveer heeft dit bouwbedrijf de eerste 17 woningen in aanbouw, die op concept aan dit keurmerk voldoen.

NOM-ervaring sinds 2014

Hendriks Coppelmans heeft sinds 2014 ervaring met nul-op-de-meter (NOM) projecten. Inmiddels heeft het bedrijf zo’n 75 NOM-woningen gerealiseerd in de Brabantse plaatsen Boekel, Gemert en Haaren. Daarnaast werkt het nu aan bijna 250 NOM-woningen in onder meer Tilburg, Uden en Vlijmen.

Op renovatiegebied heeft de bouwer dit jaar bij een bestaande woning in Deurne zijn NOM-renovatieconcept ‘Energetisch renoveren’. Voor minder vergaande nieuwbouw- en renovatieprojecten past het Udense bedrijf NOM-readyoplossingen toe. Deze woningen kunnen in de toekomst eenvoudig naar nul-op-de-meterniveau overstappen. De NOM Keur-commissie en Stroomversnelling werken ook aan een NOM Ready Keur, waarmee woningen binnenkort ook in stappen met de hoogste kwaliteitseisen naar nul-op-de-meter gebracht kunnen worden.

Bij een NOM-woning komt de energiemeter over een jaar genomen bij gemiddeld verbruik uit op nul. Dit is te danken aan de goede isolatie en duurzame installaties voor warmwater, verwarming en ventilatie. Zonnepanelen op het dak leveren de elektriciteit, die hiervoor nodig is. Daarnaast wekken ze voldoende energie op voor gemiddeld huishoudelijk verbruik. Een NOM-woning heeft geen gasaansluiting en maakt uitsluitend gebruik van niet-fossiele energiebronnen.

5 bedrijven met NOM Keur versie 1.0

Inmiddels beschikken dus in totaal 5 bedrijven over een NOM Keur. Behalve Hendriks Coppelmans Bouwgroep gaat het om Renolution met zijn gelijknamige concept, Ter Steege met het Leef!wel Renovatie-concept, BAM Wonen met het BAM NOM Renovatie-concept en Janssen De Jong met het ToPlan NOM-concept. Alleen het laatstgenoemde concept richt zich op nieuwbouw, de andere 3 op renovatie.

Het gaat hierbij om NOM Keur versie 1.0, die sinds 3 februari 2017 bestaat: de eerste volledige versie die ook kijkt naar de juiste toepassing en de prestaties tijdens de levensduur van het product. Ook de inhoudelijke eisen zijn vollediger en soms strenger dan bij de versie 0.1. Deze versie is in februari 2016 gelanceerd als een ontwikkelstandaard en wordt eind dit jaar afgeschaft.

Foto: van links naar recht staan Maarten Hommelberg (voorzitter NOM Keur commissie), Leen van Dijke (bestuursvoorzitter Stroomversnelling), Bart Hendriks (algemeen directeur Hendriks Coppelmans), René Beks (Directeur ontwikkeling & innovatie Hendriks Coppelmans), Marti Smits (Manager projectbureau Hendriks Coppelmans)