Bouw- en vastgoedsector krijgt digitale hotspot

Bouwbedrijf VolkerWessels heeft afgelopen week DigiBase gelanceerd. Dit centrum voor digitaal bouwen moet uitgroeien tot de hotspot voor digitalisering in de bouw- en vastgoedontwikkeling in Nederland.

Dit centrum richt zich onder meer op actuele kennis en toepassing op het gebied van BIM-systemen, maar ook op andere aspecten van digitalisering, zoals Internet of Things, reality capturing en virtual en augmented reality.

Kansen van digitalisering omzetten in verdienmodellen

“Met VolkerWessels zetten we maximaal in om de kansen die digitalisering biedt, om te zetten in toegevoegde waarde en verdienmodellen voor ons en onze opdrachtgevers”, geeft Dick Boers als lid van de Raad van Bestuur aan. “Daarin is DigiBase essentieel.”

DigiBase-directeur René de Groot merkt vooral dat de technologische ontwikkelingen hard gaan. “De uitdaging is om die op een gebruiksvriendelijke manier aan te laten sluiten bij onze bedrijfsprocessen en datastrategie. Wij gaan daarvoor dan ook strategische samenwerkingen aan met verschillende technologiebedrijven. Samen zijn we in staat om de manier van werken in de bouw te transformeren.”

Digitale wereld beleven

DigiBase biedt de mogelijkheid om de digitale wereld en de kracht van data te beleven. Industrieel en huiselijk ingericht en toegerust met de allernieuwste middelen om (op afstand) te overleggen, scrummen en brainstormen. Daarnaast beschikt het centrum in Nieuwegein over een Experience-ruimte (zie foto) met een ledvideowall en state-of-the-art virtual-realityapparatuur. Hiermee kun je ruimtes, bouwprojecten en de directe omgeving kunt beleven, voordat je gaat bouwen.

Verder beschikt de projectenruimte over een grote interactieve touchwall, waar teams kennis kunnen delen en kunnen samenwerken. En, bijna adel verplicht: het pand is zelf uitgerust als het ‘gebouw van de toekomst’. IoT-systemen en sensoren meten en besturen overal in het pand de luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid, verlichting en andere zaken.

Doel van DigiBase-centrum

De rol van dit centrum is om digitaal bouwen gemeengoed te maken bij alle ondernemingen van VolkerWessels en haar klanten en deze, daar waar nodig te ondersteunen en begeleiden in de transitie naar 100% digitaal bouwen en ontwikkelen. Dit doet DigiBase met een opleiding- en trainingscentrum voor DigitaalBouwen (Business Support), met ondersteunende faciliteiten in het centrum, en met digitale diensten rond Project Support en Business Development.

Bron fFoto bovenaan: Frank van Beek)