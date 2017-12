Whitepaper bevat stappenplan voor luchtdicht gebouw

Een gloednieuwe whitepaper van Duurzaam Gebouwd-partner DGMR laat in zeven stappen zien hoe een luchtdicht gebouw haalbaar is. Het thema is onder andere van belang omdat BENG zwaardere eisen stelt aan het beperken van energieverbruik.

Het stappenplan speelt in op de praktijk, waarin het lastig is om een luchtdicht gebouw te realiseren. Belangrijke struikelblokken zijn het ontbreken van procesmatige en integrale aanpak, die juist noodzakelijk is om werkzaamheden tussen ketenpartners op elkaar af te stemmen.

De eerste stap die in de whitepaper naar voren komt is het definiëren van een ambitieniveau. Hierbij staat toekomstbestendigheid van gebouwen centraal. Door tijdens de productie en uitvoering controles in te bouwen voorkomen de ontwikkelaars dat ze te laat moeten constateren dat de luchtdichtheid niet voldoet. Aanpassingen achteraf zijn vaak lastig in te passen en zijn kostbaar.

BENG en luchtdichtheid

Met de BENG-eis vanaf 2021 speelt luchtdichtheid een grotere rol. DGMR neemt met de whitepaper ‘In 7 stappen een luchtdichte garantie’ een hierop een voorschot. Download de whitepaper op de website van DGMR.