Werkomgeving én mensen centraal in eerste editie SWP-magazine

Nadat op 2 oktober Smart WorkPlace online is gegaan, bestaat nu ook Smart WorkPlace Magazine.

Smart WorkPlace is bedoeld als katalysator voor de realisatie van slimme, gezonde en circulaire werkomgevingen van morgen. Het kennisplatform ging al eerder online, nu is het tijd voor een magazine met karakter: A4-plus formaat, kleurrijk, stevig papier en een omvang van 84 pagina’s.

“Het is een magazine om na te lezen, en om te bewaren”, stellen de drie initiatiefnemers Fred Kloet, Wim Kooyman en Wietse Walinga in het magazine, dat wordt uitgegeven door Smart WorkPlace. “Een magazine over integratie, kwaliteit en impact. De inhoud is integraal omdat we alle branches willen verbinden. En de inhoud start altijd met ‘People First’ als vertrekpunt. De inhoud en vormgeving zijn kwalitatief onafhankelijk, objectief en passend bij de tijdgeest waarin vele processen aan het kantelen zijn.”

10 Founding Partners

Het kennisplatform en daarmee ook het magazine wordt ondersteund door 10 Founding Partners. Het gaat om: Breedweer, Colliers, Interface, ISS, JLL, Measuremen, Philips Lighting, RoyalhaskoningDHV, Twynstra Gudde en WPA. “Deze Founding Partners hebben zich juist om de integrale insteek aangesloten bij SWP. En daarbij hopen wij dat meer Partners zich bij ons kennisplatform gaan aansluiten. Vanaf 1 januari starten wij met een speciaal partnerpakket voor gebruikers”, aldus de initiatiefnemers

Workplace management

In de eerste editie vertelt Ingrid Boekkamp, Corporate Real Estate Service Manager Continental Northern Europe bij drankprodcuent Diageo over hoe dit bedrijf workplace management vormgeeft in hun Amsterdamse kantoor. Daarnaast is er een artikel over het onderzoek van Twynstra Gudde en WPA, in samenwerking met de TU/e. Dit onderzoek ‘Organizational culture and activity-based office’ heeft zich specifiek gericht op de invloed van de organisatiecultuur en de persoonskenmerken van de medewerker op de tevredenheid met de werkomgeving.

Round Table

Ook de eerste round table van het kennisplatform Smart WorkPlace dat vorig jaar heeft plaatsgebonden, staat hierin. Hier stonden vraagstukken centraal over de toekomstige werkomgeving en de invloed van de technologie op het leven en werken van mensen.

Bron: Smart WorkPlace