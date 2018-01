2 verse vacatures binnen marketingteam Duurzaam Gebouwd

Het marketingteam van Duurzaam Gebouwd is op zoek naar 2 nieuwe collega’s. Er is één positie vrijgekomen voor een multimedia designer/vormgever en een senior online marketeer.

De functies zijn voor respectievelijk 24 – 32 uur en 8 – 16 uur per week. In de samenvattingen over de functies is te lezen dat de multimedia designer/vormgever verantwoordelijk is voor de vormgeving van de online (multichannel) en offline communicatie. De vormgever ontwerpt onder andere e-mails, websites, POS-materiaal, brochures, grafische ontwerpen en meer. Lees meer informatie over deze functie in de vacature.

De senior online marketeer is eindverantwoordelijk voor de online prestaties van alle online kanalen. Het gaat daarbij om meten, beheren, optimaliseren en uitbouwen. Naast alle aspecten van online marketing is community management ook een onderdeel van de werkzaamheden die bij deze functie horen. Enthousiast geworden? Bekijk dan de volledige functieomschrijving.

Voor beide vacatures geldt: acquisitie naar aanleiding van de vacatures wordt niet op prijs gesteld.