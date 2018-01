Duurzaam Gebouwd komt met jaaroverzicht 2017

Duurzaam Gebouwd brengt het jaaroverzicht 2017 uit, met onder andere informatie over productintroducties, thema’s, trends en de top 10 gelezen artikelen staat.

Het jaaroverzicht is vanaf nu te bekijken. In het overzicht vind je meer informatie over de producten die door Duurzaam Gebouwd zijn gelanceerd in 2017: DG Labs, 10 nieuwe whitepapers, een nieuw registratiesysteem voor events en de partner & leden nieuwsbrief zijn enkele verse elementen uit het aanbod van producten en diensten.

Wie bezochten de evenementen?

Naast informatie over de thema’s is er meer informatie te vinden over het aantal gebruikers dat DuurzaamGebouwd.nl heeft bekeken, hoe Duurzaam Gebouwd op social media is gegroeid en welke whitepapers het meest zijn gedownload. Zo blijkt dat er meer dan 350.000 sessies waren op DuurzaamGebouwd.nl en dat Duurzaam Gebouwd meer dan een half miljoen paginaweergaven had. Ook kun je meer informatie vinden over de gehouden evenementen, de hoeveelheid bezoekers en welke sectoren op deze evenementen vertegenwoordigd waren.

Bekijk het jaaroverzicht.