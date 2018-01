Duurzaam Gebouwd lanceert whitepaper Internet of Things

Duurzaam Gebouwd lanceert een whitepaper over Internet of Things, met onder andere aandacht voor het belang van data, best practices verspreid over heel Nederland en meer informatie over hoe in te spelen op het privacyvraagstuk.

Een korte opsomming van de behandelde onderwerpen in dit whitepaper:

Een toelichting op IoT en de toepassing ervan in de gebouwde omgeving

Een vooruitblik naar de AVP

Een infographic 'het huis van de toekomst'

Praktijkvoorbeelden

Download kosteloos de whitepaper. Bekijk ook het thema-overzicht over dit populaire thema. Smaakt naar meer? Bezoek dan het seminar Internet of Things, waar onder andere aandacht wordt besteed aan 'The Rise and Risks of Internet of Things' en andere belangrijke onderwerpen binnen dit thema.