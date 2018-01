Verhuizing naar gezond en circulair kantoor

Merosch verhuisde op 1 januari jongstleden naar een gerenoveerde gymzaal uit 1955. Bij de renovatie van het gebouw is bijzondere nadruk gelegd op gezondheid, duurzaamheid en circulariteit.

Doelstellingen voor het nieuwe gebouw waren onder andere minimaal een WELL Gold-waardering, een GPR hoger dan 9 en #VanGasLos. Voor Bodegraven had de oorspronkelijke gymzaal veel betekenis. “Door het om te bouwen tot kantoor laten we de markt, politiek en onze omgeving zien dat het echt mogelijk is om met circulaire renovatie duurzame, energieleverende gebouwen te realiseren”, aldus directeur Ronald Schilt.

Er zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd om uiteindelijk tot een circulair, gasloos en gezond gebouw te komen. Zo werden zoveel mogelijk oude materialen hergebruikt en is de vloer van de gymzaal intact gebleven. Het gebouw heeft geen aansluiting op het gasnet en er komen zonnepanelen op het dak te liggen. Er wordt verder gebruikgemaakt van een warmtepomp met gesloten bron. Door met WELL te certificeren wordt de nadruk gelegd op gezondheid en welzijn van medewerkers

Meer informatie over de duurzaamheid van het gebouw leest u op de website van Merosch. Bekijk ook bovenstaande video van de sop- en klusdag die de organisatie organiseerde voor alle medewerkers.