Genomineerden Duurzaam Bouwen Awards bekend 

De genomineerden voor de Duurzaam Bouwen Awards zijn bekend. De vakkundige jury selecteerde kanshebbers binnen drie categorieën: meest duurzame project, meest duurzame woningcorporatie en meest duurzame gemeente. Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018 worden de winnaars bekend gemaakt.

Genomineerd

Binnen de categorie meest duurzame project zijn ‘Geerpark Vlijmen’, ‘Waterschapshuis’ en ‘Patch22’ geselecteerd. Als meest duurzame woningcorporatie zijn Woonstichting 'thuis, Woonbedrijf en Woonwaard als genomineerden benoemd. Als genomineerden binnen de categorie meest duurzame gemeenten kwamen gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Ooststellingwerf naar voren.

Over de Duurzaam Bouwen Awards

De Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd. Binnen de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards zijn de bestaande Duurzaam Bouwen Award, De Gouden Kikker en de WoCo25 gebundeld, zodat er een groter podium voor deze prijzen ontstaat. De bekendmakingen van de winnaars en de uitreiking van de awards vinden plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Meer informatie over de uitreiking, de prijzen en de profielen van de juryleden is te vinden op de officiële website van de Duurzaam Bouwen Awards.

Terugblik

Op Duurzaambouwenawards.nl besteedden we aandacht aan de drie eerdere winnaars binnen de categorieën meest duurzame project, meest duurzame woningcorporatie en meest duurzame gemeente. De award voor het meest duurzame project werd in de wacht gesleept door ingenieurs- en architectenbureau IA Groep uit Duiven, woningcorporatie Eigen Haard kwam als winnende woningcorporatie uit de bus en gemeente Amersfoort won in de categorie duurzaamste gemeente.