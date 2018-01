Wereld verduurzamen met betere gebouwen

Technologiebedrijf Edge Technologies gaat zich bezighouden met de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe moderne gebouwen, die een actieve bijdrage gaan leveren aan de gezondheid van mens en milieu. Het gaat gegevens van deze zogeheten Edge-gebouwen verzamelen om de gebruikerservaringen en de gebouwprestaties te meten, te volgen en te optimaliseren.

OVG Real Estate-topman Coen van Oostrom heeft Edge Technologies vandaag gelanceerd. Waar het moederbedrijf zich richt op vastgoedontwikkeling, spitst deze nieuwe dochteronderneming zich toe op de langetermijnexploitatie van de gebouwen. Dit heeft als doel onder meer als doel om te zorgen voor een continue optimalisatie van de gebouwprestaties. Aan de hand van een technologisch platform gaat Edge Technologies gebouwen ontwikkelen, waarin de gebruiker centraal staat. Door de gegevens van deze Edge-gebouwen zorgvuldig te gebruiken, dient dit zowel het gebouw als de mens te helpen.

Technologie moet mensen en gebouwen helpen

“We leven in een tijdperk van innovatie en transformatie”, weet Van Oostrom. “Toch is de industrie waar het allemaal zou moeten gebeuren - vastgoedsector - veelal in het verleden blijven hangen. Gebouwen zijn de grootste vervuilers: ze leveren zo'n 40% van de wereldwijde CO 2 -uitstoot. De meeste mensen leven en werken dan ook in ongezonde omgevingen.”

Volgens hem is de bebouwde omgeving deel van de oplossing. "Dat is ook een reden om Edge Technologies op te richten. Dat dit mogelijk is, hebben we via geavanceerde technologie en vormgeving bewezen. We zijn al begonnen gegevens te verzamelen die een ongeëvenaard inzicht geven in de manier waarop mensen leven en werken. En we weten dat gebouwen op basis van deze inzichten een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze gezondheid, onze productiviteit, onze steden en uiteindelijk onze planeet.”

Flexibele contracten voor huurders

Edge Technologies gaat flexibele huurcontracten bieden om verschillende soorten huurders van dienst te zijn, zoals mondiaal opererende ondernemingen, mkb-bedrijven, start-ups en zelfstandigen. Momenteel zijn 5 Edge-gebouwen in ontwikkeling, waaronder Edge Amsterdam (zie illustratie bovenaan) die in de buurt van de Zuidas komt. Dit laatstgenoemde gebouw opent volgens de planning eind 2018 zijn deuren. Hier staat ook het kantoorgebouw The Edge, waarnaar Edge Technologies is vernoemd.