Flat maakt plaats voor 28 NoM-woningen

In de wijk Palenstein in Zoetermeer laat woningcorporatie Vidomes 28 Nul-op-de-Meterappartementen bouwen. Deze sociale-huurwoningen komen op de plek, waar eerst de Florens van Brederodeflat stond.

Deze NoM-appartementen zijn aardgasvrij en wekken evenveel – of zelfs meer – energie op als nodig is voor het huis en het huishouden. Hiermee zet Vidomes een belangrijke stap om deze wijk aardgasvrij en CO 2 -neutraal te maken.

Deze woningen komen in 2 gebouwen met ieder 14 appartementen op de plek waar vorig jaar nog de Florens van Brederodeflat stond. Deze is afgelopen jaar gesloopt (zie video bovenaan). Bouwbedrijf Boele & Van Eesteren voert de bouwwerkzaamheden van deze 28 woningen uit.

Green Deal Aardgasvrije Wijken

Het plan voor deze woningen is enkele jaren geleden gestart. In eerste instantie gingen de oorspronkelijke plannen uit van verwarming met gasketels, worden deze nieuwbouwwoningen aardgasvrij. Dit is te danken aan de Green Deal Aardgasvrije Wijken, waarvan Vidomes – samen met de gemeente Zoetermeer, de corporaties Vestia en De Groede Woning en netbeheerder Stedin – een van de ondertekenaars was. Zij onderzoeken nog hoe ze gezamenlijk de wijk Palenstein aardgasvrij kunnen maken, maar de corporatie wil alvast deze kans pakken.

Deze Zuid-Hollandse gemeente maakt de grond nu klaar voor de bouw. In juli 2018 staat de start van de bouwwerkzaamheden gepland. Naar verwachting worden de woningen in het derde kwartaal van 2019 opgeleverd.