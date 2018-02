Eerste volledige NOM Keur-certificaat uitgereikt

Als eerste bouwer heeft BAM afgelopen week het volledige NOM Keur-certificaat ontvangen. BAM Wonen-directeur Joos Nelis ontving dit uit handen van Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het NOM Keur garandeert dat een nul-op-de-meterwoning voldoet aan een vastgestelde kwaliteit en de beloofde prestaties levert. Deze keuring verloopt over 3 fases:

Propositie

Toepassing

Levensduur

“Wij zijn ontzettend trots op deze primeur”, liet BAM Wonen-directeur Joost Nelis weten. “Om nu in navolging van het NOM Keur op propositie ook het NOM Keur op Toepassing en op Levensduur te ontvangen, is een bevestiging dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard in nul-op-de-meterwoningen.”

1.000 NoM-woningen, nieuwbouw en renovatie

Dit bouwbedrijf heeft inmiddels zo’n 1.000 nul-op-de-meterwoningen gerealiseerd. “Daarnaast hebben we er momenteel nog in uitvoering, zowel voor nieuwbouw als renovatie”, vertelde Tom Jongen, BAM Wonen-directeur Renovatieconcepten. “De ervaringen zijn erg positief: huurders verbruiken minder energie en de woning levert meer energie dan verwacht. Alle facetten van het NOM-renovatieproduct hebben we in eigen huis ontwikkeld: bewonersparticipatie, engineering, energieberekeningen, prefabricage schil, energiemodule, assemblage en monitoring. We werken continu aan het verbeteren van ons concept.”

Samen met de corporaties Woonwaard, Lefier, Groenwest, Eigen Haard, Wonen Limburg, Wierden en Borgen en Portaal zijn NOM-renovatieproducten ontwikkeld tot projecten met bewezen kwaliteit. “Door nauw samen te werken met corporaties en bewoners kunnen we hoge kwaliteit leveren en voldoen aan alle verwachtingen”, aldus Jongen.

Belang van energieneutrale woningen

BAM ontving het certificaat tijdens de tweede editie van Energy-Up. Tijdens dit evenement van Stroomversnelling vertelde Ollongren dat een energieneutrale woningvoorraad een belangrijk onderwerp is binnen het regeerakkoord. “Dat in 2050 de totale woningvoorraad aardgasvrij moet zijn, komt met de huidige gebeurtenissen in Groningen plotseling veel dichterbij. Het is een enorme motivatie om in het hier en nu te zorgen voor een duurzame invulling van de energievoorziening.”

Ze pleitte voor een goede samenwerking en onderstreepte het belang van aanjagende partijen. “Het is fantastisch dat er al zo veel concrete stappen zijn gezet op het gebied van energieneutraal wonen. Nu moeten we zorgen voor schaalvergroting. Dus laten we zo veel mogelijk ervaring en expertise delen, zodat ook anderen hiervan kunnen leren.”