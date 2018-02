BREEAM-certificaten voor Rotterdamse hoogbouwappartementen

Als eerste hoogbouwappartementen hebben de woontorens Boston & Seattle op de Rotterdamse Wilhelminapier 3 duurzaamheidscertificaten ontvangen: BREEAM ‘Very Good’, Certificaat WoonKeur en Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De woontorens voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan duurzaamheid en comfort. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in het gebruik van natuurlijke ogende materialen, een laag energieverbruik en de toepassing van koeling in alle woningen.

“Voor complexe binnenstedelijke bouwprojecten is het niet eenvoudig om aan de BREEAM-duurzaamheidseisen te voldoen”, gaf projectmanager Michel Leferink van gebiedsontwikkelaar BPD aan. “Toch wilden de investeerders dit bij Boston & Seattle. Door de strenge normen die BREEAM hanteert, weten ze zeker dat ze een duurzaam en energiezuinig gebouw kopen, klaar voor de toekomst.”

Huur- en koopappartementen

In Boston bevinden zich 62 koopappartementen en 48 huurappartementen. Belegger Vesteda verhuurt deze woningen. Stichting HAL Wonen verhuurt 110 appartementen 110 appartementen in de naastgelegen woontoren Seattle. Boven op de vijfde verdieping, tussen de 2 torens in, is een daktuin die bedekt is met sedum, mos en kruiden.

“Het is een bijzondere prestatie dat hoogbouwappartementen die in de crisisperiode zijn ontwikkeld en gerealiseerd, als eerste van deze duurzaamheidscertificaten worden voorzien”, vindt projectontwikkelaar René de Wit van Synchroon.

Levensloopbestendig

Qua bezoekbaarheid, gebruikskwaliteit, veiligheid, aanpasbaarheid en inbraakveiligheid voldoen alle appartementen daarnaast ook aan de levensloopbestendige eisen van WoonKeur. "Tijdens het bouwtraject hebben we prettig en serieus samengewerkt met projectmanager Edwin van Breugel van bouwbedrijf J.P. van Eesteren om te voldoen aan alle bouweisen van WoonKeur”, vertelt Willem Bakker van SKW Certificering.

Boston & Seattle is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van TBI-dochter Sychroon en BPD Ontwikkeling.