Eerste Edge-gebouw komt bij Olympisch Stadion

De eerste van een nieuwe generatie slimme gebouwen verbouwt Edge Technologies Olympic Plaza in Amsterdam tot Edge Olympic. Dit gebouw ligt in de buurt van het Olympisch Stadion, de oplevering staat gepland voor mei 2018.

Het voornaamste van dit gebouw, waarbij de ambitie is om BREEAM Excellent en energieneutraal te worden, is dat het beschikt over een digitale infrastructuur. Deze zorgt ervoor dat alles en iedereen binnen de muren verbindt met 1 cloudplatform.

Geavanceerde digitale infrastructuur

Met een smartphone-app kan iedereen zelf het licht en de temperatuur van zijn werkplek regelen. Het geluidsniveau en de luchtkwaliteit wordt continu gemeten. Met dezelfde technologie kunnen gebruikers ook toegang krijgen tot het gebouw, hun collega's snel vinden en beschikbare vergaderruimtes of werkplekken vinden.

De geavanceerde digitale infrastructuur is flexibel en daardoor toekomstbestendig. Er kunnen eenvoudig extra diensten worden toegevoegd om aan de veranderende behoeften van huurders en gebruikers te voldoen. Daardoor kan Edge Olympic het systeem voortdurend bijwerken ten gunste van het gebruikersgemak, de productiviteit en de creativiteit.

Groot open ecosysteem

"De kenniswerkers van vandaag de dag zijn voortdurend op zoek naar nieuwe connecties, nieuwe manieren om ervaringen te delen met anderen”, zegt Edge Technologies-oprichter Coen van Oostrom. “Daarom is het gebouw ontworpen als een groot open ecosysteem, waarin gebruikers eenvoudig contact kunnen leggen met elkaar. Dit zorgt voor een leefomgeving die elke dag onverwachte interacties stimuleert en waar steeds nieuwe ideeën ontstaan.”

Hij is ervan overtuigd dat jong talent en ervaren personeel voelt zich aangetrokken tot Edge Olympic. “Het biedt de perfecte omgeving voor hun professionele ontwikkeling. Personen maken met andere woorden niet alleen gebruik van de fysieke ruimte, maar ook van een voedingsbodem voor hun bedrijf."

Ambitie: WELL Gold

Edge Olympic krijgt ook allerlei nieuwe technische innovatie om de impact op het milieu te minimaliseren. De ambitie is namelijk ook dat dit gebouw als eerste in Nederland de WELL-certificering Gold krijgt. Edge Technologies bestaat sinds eind januari. Er zijn nog 4 andere Edge-gebouwen in ontwikkeling.