Interviews tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE

Actie en kennisdeling staan centraal tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE op Building Holland 2018. Daarom interviewt de redactie LIVE op Duurzaam Gebouwd, over actuele thema’s als Circulair Bouwen, Gezonde Gebouwen en #VanGasLos.

De redactie van Duurzaam Gebouwd interviewt niet alleen keynotes en plenaire sprekers op de stand van Duurzaam Gebouwd LIVE. Het is ook mogelijk om als partner of expert geïnterviewd te worden, zodat u uw marktvisie kunt geven, een innovatie onder de aandacht kunt brengen of een project kunt belichten.

Naast deze interviews staan er diverse acties rondom LIVE op de planning. Zo vinden er diverse Round Tables plaats binnen de verschillende thema’s en is er de mogelijkheid om whitepapers te downloaden, je kennis te testen als expert en nog veel meer.

Meer informatie en inschrijven

Bekijk meer informatie over Duurzaam Gebouwd LIVE op Building Holland 2018 en schrijf direct in. Het programma van Duurzaam Gebouwd LIVE wordt online uitgezonden. Interesse in een interview? Mail redactie@duurzaamgebouwd.nl en kom langs op de stand van Duurzaam Gebouwd LIVE.