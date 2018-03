Platform om duurzaamheid van interieurs te achterhalen

Een centraal online platform waar inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is: dat moet het platform INSIDE/INSIDE worden.

Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors hebben dit initiatief gezamenlijk genomen en deze week tijdens de beurs Material Xperience gepresenteerd.

Gebruikers kunnen er duurzame interieurproducten- en materialen selecteren, detailinformatie lezen én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact opzoeken en vergelijken. De output van het platform kan onder andere worden gebruikt in aanbestedingen en voor certificeringen. Het platform zal tijdens de Dutch Design Week in oktober worden gelanceerd.

Duurzame interieurs

Naast de vraag naar duurzame en circulaire gebouwen, ontstaat er ook meer vraag naar duurzame interieurs. Vanwege de positieve impact die het heeft op de gezondheid en tevredenheid van werknemers, maar ook vanwege de milieubelasting door de veelal korte vervangtijd.

Milieubelasting bepalen

Edwin van Noort, Manager Ontwikkeling DGBC: ‘’Er zijn veel wetten, labels en regels voor gebouwen, maar voor interieur niet. Wat de huurder uiteindelijk in het gebouw zet, is altijd buiten onze scope gebleven. Wij willen daar ook een instrument voor maken, net zoals we dat voor gebouwen hebben ontwikkeld’’.

‘’Partijen die meedoen, kunnen met ons de milieubelasting van hun producten bepalen. Het grote voordeel daarvan is dat zij inzicht krijgen in hun hele productieketen, zodat ze doelgericht kunnen verbeteren”, aldus Mantijn van Leeuwen, directeur NIBE.

Informatie verzamelen makkelijker

Odette Ex, oprichter van Ex Interiors, besluit: ‘’Het platform zal mij en mijn collega’s in de branche veel tijd gaan besparen, omdat het verzamelen van informatie over de duurzaamheidsprestatie van interieurproducten een stuk gemakkelijker wordt.”

Founding partners

Om het platform te ontwikkelen en te onderhouden hebben koplopers Baars & Bloemhoff, DSM, Green Furniture Circle, Interface, Gispen en Maiburg zich aangesloten als founding partner. De partners gaan met hun kennis over de materialen, producten en hun toepassing, de opzet van de methodiek van cruciale input voorzien en spelen een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van dit kennisplatform.

NIBE is een organisatie die veel inhoudelijke kennis heeft over het berekenen van de milieu-impact van materialen. Ex Interiors is pionier op het gebied van duurzame interieurprojecten. Dutch Green Building Council (DGBC) beheert het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen en zet de markt aan de gebouwde omgeving te verduurzamen. Door deze drie kennisgebieden samen te brengen, willen de drie organisaties de markt motiveren grote stappen te zetten in duurzame interieurontwikkelingen.

Bron: DGBC