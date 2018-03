Duitse duurzame energiebedrijf stapt in Nederlandse zonnemarkt

Het Duitse duurzame energiebedrijf BayWa neemt 70 procent van de aandelen over van zijn Nederlandse branchegenoot GroenLeven. Daarmee wil het Duitse bedrijf de Nederlandse zonne-energiemarkt instappen.

GroenLeven en BayWa r.e. renewable energy vinden beide hun oorsprong in de agrarische sector, door boeren te helpen om, op het gebied van energie, duurzamer te ondernemen. Met de wereldwijde ervaring die BayWa r.e. heeft in het realiseren van hernieuwbare energie en de kennis die GroenLeven heeft van de Nederlandse markt ontstaat er een zeer succesvolle combinatie.

Gelijke cultuur en waarden

“We zijn trots op deze structurele samenwerking met een wereldwijd zeer succesvolle organisatie als BayWa r.e.”,. “We beschikken over de grootste zonne-energieportefeuille van Europa en zochten een partner die ons kon ondersteunen in de realisatie hiervan”, legt Sytse Bouwer, oprichter van GroenLeven uit. “Ons inziens is BayWa r.e. de enige partij die aan onze eisen en verwachtingen kan voldoen. Er zijn veel overeenkomsten tussen onze bedrijven en onze cultuur en waarden zijn gelijk.”

Van aardgas los

De portefeuille van GroenLeven bestaat volgens eigen zeggen uit meer dan 800 MW aan projecten. Daarnaast heeft het bedrijf circa 2 GW aan zonne-energie in de pijplijn. Daarnaast vindt CEO Klaus Josef Lutz van BayWa AG Nederland een aantrekkelijke en evoluerende markt voor de ontwikkeling van zonne-installaties. “Het land heeft gevestigde en uitvoerbare feed-in-voorschriften, en hernieuwbare energieopwekking moet zijn volle omvang nog realiseren potentieel. "Omdat het land tot nu toe voornamelijk heeft vertrouwd op aardgas, moet hernieuwbare energie nu zijn aanzienlijk worden uitgebreid om de benodigde CO 2 -reducties te bereiken”, weet Lutz.

Zuid-Duitsland

BayWa r.e. renewable energy GmbH, onderdeel van BayWa AG en met een hoofdkantoor in München, is wereldwijd actief in zonne-energie, windenergie en bio-energie. Als een full-servicepartner met ongeveer 1.300 werknemers en meer dan 25 jaar marktervaring, adviseert en ontwikkelt, implementeert en beheert BayWa r.e. projecten op het gebied van hernieuwbare energie.