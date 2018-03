Eerste van 70 Groningse scholen aardbevingsbestendig en gasloos

Circa zeventig scholen in het Groningse aardbevingsgebied worden bouwkundig versterkt of herbouwd. De Nationaal Coördinator Groningen wil met een speciaal scholenprogramma al deze scholen vóór 2021 aardbevingsbestendig en toekomstbestendig maken. Daarvoor hanteert uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen hogere eisen dan het Bouwbesluit. Klimaatgroep Holland voldoet daaraan en voorzag de eerste twee scholen van aardbevingsbestendige en gasloze klimaatinstallaties.

Basisscholen Klim-op en De Horizon behoren tot de eerste scholen in de provincie Groningen waar de schade als gevolg van door gaswinning ontstane aardbevingen is hersteld. Klim-op (Middelstum) werd versterkt en vernieuwd terwijl De Horizon (Bedum) volledige nieuwbouw kreeg. Beide dienen tevens als voorbeeld voor aankomende schoolprojecten in het aardbevingsgebied.

Aardbevingsbestendige klimaatinstallaties



Klimaatgroep Holland bracht in de twee scholen aardbevingsbestendige klimaatinstallaties aan. “Opdrachtgever Centrum Veilig Wonen eist dat wij aan hogere eisen voldoen dan het Bouwbesluit”, zegt directeur Harry Vaatstra. “Dat betekent dat wij de installaties, met name zwaardere componenten, niet star maar flexibel monteren. Zo voorkomen wij dat ze bij trilling scheuren of breken.” Daarnaast moesten medewerkers een speciale cursus volgen om een veilige werkwijze te garanderen.

Toekomstbestendig en gasloos

Het klimaatbeheerssysteem dat Klimaatgroep Holland in de scholen toepast, voldoet ook aan de eisen van toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Dit zeer energiezuinige systeem heeft het bedrijf eerder als ScholenConcept specifiek voor scholen ontworpen, produceert zij zelf en wordt ook door installateurs toegepast in zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw. De integrale oplossing voorziet in optimale ventilatie, verwarming en koeling van elk klaslokaal afzonderlijk door continue meting van onder andere temperatuur en CO 2 . Deze slimme, vraaggestuurde klimaatbeheersing beperkt het energieverbruik tot een minimum. Daarbij maakt een lucht-warmtepomp de scholen gasloos en, in combinatie met andere maatregelen, energieneutraal. Deze lucht-warmtepomp gebruikt enkel hernieuwbare energie.

Om ook in de toekomst een gezond en energiezuinig binnenklimaat te garanderen, zal Klimaatgroep Holland de systemen van beide scholen op afstand monitoren. Zo kan zij de werking optimaliseren en blijven de exploitatiekosten beheersbaar.