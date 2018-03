Deep Dive sessies op Duurzaam Gebouwd LIVE

Duurzaam Gebouwd heeft speciaal voor haar Partners een aantal nieuwe oplossingen ontwikkeld die de koplopers verder brengen in het realiseren van hun organisatiedoelstellingen. Tijdens Building Holland bieden wij je een sneak preview in deze nieuwe oplossingen!

Er staan een drietal Deep Dive sessies op de planning waarin we een duik nemen in de vraagstukken en uitdagingen die spelen en bieden wij je de mogelijk om met collega-professionals de diepte in te gaan rondom het ontwikkelen van waardevolle Content en Lead Generation.

Dinsdag 11.00- 11.30 | Deep Dive sessie: Whitepaper Framework

Een van de vraagstukken is het creëren van waardevolle Content in de vorm van een whitepaper. Dat Contentmarketing een onmisbaar onderdeel is van je marketingstrategie anno 2018 is wel duidelijk. Maar een strategie opzetten en vertalen naar waarde- en betekenisvolle content voor de branding van je organisatie is voor velen een uitdaging. In deze Deep Dive sessie kom je meer te weten over de inzetbaarheid van een whitepaper voor jouw organisatie en gaan we je leren hoe je het whitepaper framework hiervoor kunt gebruiken.

Woensdag 11.00- 11.30 | Deep Dive sessie: Thought Leadership

Thought leadership is het ontwikkelen en versterken van je reputatie als autoriteit door het uitdragen van inhoudelijke kennis in een specifiek vakgebied of onderwerp. Door dit op de juiste manier in te zetten is het mogelijk om jouw merkreputatie te verstevigen, je naamsbekendheid te vergroten en kwalitatieve leads te genereren.

In deze sessie nemen we een duik in het proces naar succes en wat een Thought Leadership Campagne voor jouw organisatie kan betekenen.

Donderdag 11.00- 11.30 | Deep Dive sessie: Videomarketing

Je doelgroep(en) bereiken, je naamsbekendheid vergroten, nieuwe innovaties in de markt zetten: zomaar een greep van doelstellingen die je kan hebben. Beeld zegt meer dan 1000 woorden en daarom is video misschien wel dé krachtigste drager van content om dit te bereiken. Maar hóe maak je dan impact met online video zodat je die doelstellingen haalt?

Kom naar de Deep Dive sessie om hier alles over te weten te komen!

