Vlaardingse portiekwoningen uit 1952 NoM-gerenoveerd

In Vlaardingen zijn twaalf portiekwoningen van woningcorporatie Waterweg Wonen nul-op-de-meter gerenoveerd. Het gaat om portiekwoningen in de Indische Buurt, die stammen uit 1952. Eind deze week worden ze officieel opgeleverd.

Juist omdat het behoorlijk oude portiekwoningen betreft is dit NoM-project bijzonder, vertelt Elles de Wal van BIK bouw, die de renovatie heeft uitgevoerd. “Het gaat om verwarming, warm water, ventilatie en alles wat een stekker heeft. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we het blok supergoed geïsoleerd met het door ons ontwikkelde 2nd skin-concept. Dat is een soort tweede huid. Het complex heeft daarnaast nieuwe en slimme installaties.”

Communicatie

Onderdeel daarvan is volleggen van het gehele dak met zonnepanelen, nodig om genoeg energie op te wekken voor het verbruik van bewoners en installaties.

Bijzonder was niet alleen de techniek, ook de samenwerking met de bewoners, vertelt Nathalie van Nieuwkoop van Waterweg Wonen. “We wilden dat 100% van de bewoners akkoord ging met de renovatie. Daarom is er veel één-op-één-contact geweest. Huurders hebben best lang overlast gehad van steigers en getimmer, maar er is weinig geklaagd.”

Energiebundel

Ook al zijn de woningen af, de begeleiding gaat door, legt Elles de Wal van BIK Bouw uit. “We blijven namelijk online het energiegebruik volgen. Vorige week hebben we een avond georganiseerd met bewoners om de eerste ervaringen uit te wisselen. In zo’n goed geïsoleerd huis moet je namelijk anders luchten en verwarmen. We geven daar tips over. En we bouwen zelf ook kennis op. Blijven de huurders binnen hun energiebundel, dan betalen ze evenveel of minder aan energiekosten dan vroeger.”