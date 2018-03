Alfabetische lijst ABN AMRO Duurzame 50 bekend

De lijst voor de ABN AMRO Duurzame 50 is bekend! Benieuwd naar de personen die zijn geselecteerd voor de prestigieuze award die de meest duurzame persoon in de bouw- en vastgoedsector in het zonnetje zet? Bekijk in dit artikel de lijst in alfabetische volgorde.

De vakjury, bestaande uit experts uit verschillende hoeken van de markt, boog zich over in totaal 275 nominaties. Bijzonder is dat er in totaal 27 Young Professionals waren genomineerd. Hiervan wint de hoogst genomineerde jonge professional de Young Professional Award.

De jury van de ABN AMRO Duurzame 50

Opmerkelijk aan de alfabetische lijst is dat er veel Duurzaam Gebouwd-experts vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is de inzet op de onderwerpen circulariteit en energietransitie duidelijk te proeven in de samenstelling van de lijst. Dit jaar lijken leveranciers en producenten wat ondervertegenwoordigd en staan er meer ontwikkelaars, bouwers en architecten op de lijst.