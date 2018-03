Duurzame condensdroger bespaart uienteler 80% energie

Uienteler en –leverancier MSP krijg binnenkort in Nieuwdorp een nieuw, duurzaam uienpakstation. Daarin worden uien op een duurzame wijze gedroogd dankzij een condensdrooginstallatie, die gebruikt van natuurlijke koelmiddelen.

De volledig geautomatiseerde koelmethode, die ENGIE Refrigeration heeft ontwikkeld, maakt het mogelijk buitenluchtonafhankelijk te drogen zonder aardgas. Hiermee verlaagt MSP niet alleen haar energieverbruik met 80%, maar blijft ook de kwaliteit van de uien nog beter behouden. Door restwarmte uit het droogproces te hergebruiken en geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen, droogt en koelt MSP duurzamer dan welk bedrijf ook.

Alle processen van de fabriek van de toekomst zijn geautomatiseerd. De selectie van goede kwaliteit uien gebeurt met camera’s, die de slechte uien eruit pikken. De uien komen na aanvoer in een kistenmagazijn, waarin de uien worden gedroogd. Het bewaren gebeurt buitenluchtonafhankelijk.

Natuurlijk koudemiddel

Marcel Bennink, senior projectleider bij ENGIE Refrigeration: “Het in eigen huis ontwikkelde besturingssysteem is zowel ter plaatse als op afstand via PC of smartphone te bedienen. Dankzij de toepassing van een natuurlijk koudemiddel is de condensdrooginstallatie bijzonder duurzaam. Condensdrogen is relatief nieuw in de uienmarkt, maar levert bij de eerste afnemers indrukwekkende resultaten op. Bij Custers drogen de uien nu twee maal zo snel!”

Vooruitstrevend

Een deel van het magazijn van MSP is ingericht om groene – dus vroeg geoogste – uien te kunnen drogen. Bennink: “Om de uien snel te kunnen afzetten op de markt is de snelheid van het droogproces erg belangrijk voor MSP. Met het innovatieve condensdrogen heeft MSP een voortrekkersrol in de markt.”

Duurzame innovatie

Volgens Bennink zal het niet lang duren voor andere bedrijven dit voorbeeld volgen. “MSP is zeer vooruitstrevend en daarom zijn we er samen van overtuigd dat de duurzame investeringen succesvol zijn. De vraag naar deze buitenluchtonafhankelijke innovatie stijgt, zeker na het slechte seizoen afgelopen najaar. Voor velen is dit de oplossing voor een hogere kwaliteit uien en tegelijk verduurzaming en kostenreductie.”