Gerenoveerde huurwoningen in Oss met elk een ander soort energie-installatie

In een gerenoveerd pand in Oss zijn door woningcorporatie Brabant Wonen vier nieuwe NoM-huurwoningen gerealiseerd, die alle vier verschillende duurzame installaties hebben gekregen. Het project aan de Driek van Erpstraat in Oss is begin deze maand opgeleverd.

Het gerenoveerde pand stond al geruime tijd leeg. Samen met Caspar de Haan onderhoud & renovatie en Kemkens Installatieburo B.V. heeft BrabantWonen de vier zeer energiezuinige woningen gerealiseerd. Het bijzondere aan het project is dat elke woning een andere energie-installatie heeft. De komende jaren monitoren de partijen samen de resultaten, om zo hun duurzaamheidsambities verder te ontwikkelen.

Joep Kemkens, algemeen directeur van Kemkens: “Er is inmiddels voldoende technische kennis binnen ons bedrijf omtrent de NOM-woningen aanwezig. De volgende stap is om zoveel mogelijk NOM-woningen te realiseren. Daardoor kunnen we het gedrag van de installaties en de bewoners over een langere periode monitoren en onze kennisdatabase vullen.”

“Bij De Groene Brink willen we onderzoeken wat de beste methode is”, zegt Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen. “Daarom passen we vier verschillende installatietypen toe om ervaring op te doen. Onze huurders betrekken we hier actief bij, want van hun ervaringen leren wij.”

De intensieve monitoring vraagt om huurders die gemotiveerd zijn om aan een experiment mee te werken en die duurzaam willen leven. BrabantWonen heeft dan ook uitgebreid gezocht naar deze speciale huurders.