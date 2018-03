LIVE de verbinding maken met Duurzaam Gebouwd

De ontwikkeling van een duurzaam gebouw of gebied valt of staat met een goede samenwerking tussen koplopers in de sector. Duurzaam Gebouwd LIVE brengt de integrale sector bijeen en maakt verrassende verbindingen tussen partijen die verduurzaming willen versnellen.

Op de stand van Duurzaam Gebouwd LIVE krijgen deelnemers van Building Holland 2018 via een vraag- en aanbodbord de kans om direct de juiste persoon te ontmoeten. Zoek je een innovator die het verschil kan maken in jouw project? Dan kan een ‘Gevraagd’ kaartje je verder helpen. Ben jij de versneller met de tool voor opdrachtgevers om projecten te verbeteren? Zet dan je gegevens op een ‘Aangeboden’ kaart.

Vraag- en aanbodbord

Liever zelf de verbinding tot stand brengen? Schud de hand en wissel visitekaartjes en kennis uit met een van de Duurzaam Gebouwd-experts. Op de stand van Duurzaam Gebouwd LIVE is het niet alleen mogelijk om een praatje te maken met deze deskundigen, maar ook om ze in actie te zien. Iedere dag staat er een Round Table op het programma.

Samenwerkingen smeden tijdens side events

De Duurzaam Gebouwd-stand (11.071) is niet de enige plek om de volgende stap te zetten en nieuwe samenwerkingen te smeden. Er zijn diverse side events om verse kennis op te halen, te brengen en tot nieuwe inzichten te komen. Zo wordt onder andere aandacht geschonken aan de Omgevingswet, is er een werkconferentie om tot gezonde en groene leefomgevingen te komen en staat er een event in het teken van circulaire en gezonde werkomgevingen.

Een verse toevoeging aan dit scala van evenementen is H2020 – BuildInterest. Ontdek hier hoe een Europees consortium resultaten van hun project presenteert, met ruime aandacht voor waardebepaling van duurzaam vastgoed en risicoperceptie bij financiering van energie-efficiënt vastgoed.

