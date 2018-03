Rijnstate en Burgers' Zoo willen aardgasvrij worden

Het Arnhemse dierenpark Burgers’ Zoo onderzoekt de mogelijkheid van een biomassacentrale, die zowel dierenpark als Rijnstate van warmte moet voorzien. In de toekomst zouden andere partijen ook kunnen worden aangesloten op het lokale open warmtenet.

Daarvoor hebben Koninklijke Burgers’ Zoo, Rijnstate, Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), ZON participaties en Inenergie vorige week een intentieverklaring ondertekend uit om de mogelijkheden uitgebreid en gedegen te onderzoeken. Deze volgende onderzoeksfase duurt ongeveer een jaar en wordt afgesloten met de aanvraag voor SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie).

Met dit diepgaandere onderzoek krijgt het haalbaarheidsonderzoek van Inenergie dat vorig jaar is gehouden, een officieel vervolg. Inenergie onderzocht of een lokaal open warmtenet in Arnhem-Noord mogelijk is. Een open warmtenet betekent dat meerdere aanbieders gebruik kunnen maken van de infrastructuur, zodat in de nabije toekomst desgewenst extra partijen kunnen worden aangesloten.