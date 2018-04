Gebouwen die de gezondheid van de gebruikers stimuleren: dat staat centraal bij de bijeenkomst WELL en een gezonde gebouwde omgeving op 24 april.

Bouwfysici en installatietechnici kunnen een belangrijke rol spelen in het creëren van een gezonde gebouwde omgeving. Maar welke rol speelt de bouwfysicus of installatietechnicus? En wat is de waarde propositie van een gezond gebouw? Op dinsdag 24 april organiseren de verenigingen NVBV en TVVL gezamenlijk een bijeenkomst over de toepassing van WELL in de gebouwde omgeving. Wat houdt de WELL certificering in en wat is de rol van de installatietechnicus en bouwfysicus in het realiseren van een gezond gebouw?

De bijeenkomst bestaat uit een interessant lezingenprogramma. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de waarde en het belang van gezonde gebouwen besproken. Wat is de waarde voor opdrachtgevers, het belang van de eindgebruikers en wat betekent deze manier van bouwen in je werk?

Francesco Franchimon is mede-initiatiefnemer van Blue Building Institute, een kennisplatform en incubator op het grensvlak van gezondheid, welzijn, technologie en de gebouwde omgeving. Hij neemt je mee in de waarde van een gezond gebouw.

Tim Beuker van BBA Binnenmilieu vertelt je over de WELL Building Standard. Over het proces en de verschillende elementen: Lucht, Water, Voeding, Licht, Fitness, Comfort en Psyche.

Vanuit installatietechniek en bouwfysica worden concrete voorbeelden en praktijkervaring gedeeld. Paul Roelofsen van BAM Energy Systems neemt je mee in de installatieconcepten. Het bouwfysische aspect wordt toegelicht door Antwan van Haaren van DGMR.


Florijn Vriend van Kernwaarde Groen vertelt over gezonde mensen in gezonde gebouwen. Waarom is het toch zo belangrijk om de gebruiker centraal te stellen? Geen technisch verhaal, maar inzoomen op de eindgebruiker, van biologie tot gebouw.

Onder leiding van Lada Hensen van TU Eindhoven vindt interactie plaats met de zaal. Waarop is verdieping nodig? Welke thema’s houden jullie verder bezig? Waarop zou meer kennisontwikkeling moeten plaatsvinden?

De bijeenkomst start om 16:00 uur en duurt tot 20:00 uur. De locatie is het TVVL kantoor in Woerden.

Bron: TVVL