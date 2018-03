Groningse studentenflat duurzaam en aardbevingsbestendig verbouwd

Woningbouwvereniging Lefier gaat de Groningse Duindoornflat vernieuwen tot een aardbevingsbestendig en duurzaam gebouw. De Duindoornflat is één van de drie studentenflats van Lefier in de wijk Selwerd. De huidige onzelfstandige studenteneenheden van 12 m² worden verbeterd tot 314 semi-zelfstandige studentenkamers van 18 m².

De Duindoornflat wordt de eerste bestaande aardbevingsbestendige gasloze hoogbouwflat in Groningen. Ook gaat Van Wijnen, die opdracht heeft gekregen voor de bouw, de studentenkamers verduurzamen waardoor de energielasten voor de studenten afnemen.

Semi-zelfstandig

De huidige flat bestaat uit onzelfstandige kamers. De gevels worden naar voren geplaatst waardoor de kamers groter worden en een eigen badkamer krijgen. Studenten delen de woonkeuken met 7 huisgenoten. Er komt een nieuwe algemene ontmoetingsruimte in de plint van het gebouw en het terrein achter het gebouw gaat Lefier parkachtig inrichten. Pieter Witzenburg, directeur Vastgoed van Lefier: “Het is een ingewikkeld proces om hoogbouw aardbevingsbestendig te verbouwen en daarnaast een duurzame schil toe te passen. Maar ik ben blij dat we straks weer een groot aantal vernieuwde kamers aan studenten kunnen aanbieden, ook om de toenemende vraag op te vangen.”

Startsein

De voorbereidingen waren al even aan de gang. De aanpak van de flat is met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 19 maart officieel van start gegaan. Naar verwachting is de vernieuwde Duindoornflat in het eerste kwartaal van 2019 klaar.

Foto's: AAS Groningen