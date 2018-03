Naast duurzaam stadskantoor ook circulaire werkomgeving in Hengelo

De gemeente Hengelo start voor het nieuwe stadskantoor een serie van circulaire aanbestedingen, te beginnen met de kantoorinventaris. Daarmee wordt niet alleen het stadskantoor heel duurzaam gebouwd; ook de werkomgeving wordt circulair ingericht.

Na de bouwvak van 2019 worden het nieuwe stadskantoor en het gerenoveerde stadhuis opgeleverd. In deze panden zullen het ‘Hengelo’s werken’ van medewerkers en de optimale dienstverlening aan burgers centraal staan. Een belangrijk aspect bij de inrichting is het toepassen van nieuwe, circulaire oplossingen. Vandaar dat de gemeente een vijftal circulaire aanbestedingen uitzet in 2018.

Bouw in volle gang

Met een volledig gerenoveerd stadhuis, een modern stadskantoor en een als evenementenplein heringericht Burgemeester Jansenplein luidt de gemeente een duurzame toekomst in. Zo heeft de gemeente bewust gekozen voor duurzame en energiebesparende toepassingen zoals driedubbelglas, LED-verlichting, warmtepomp, natuurlijk isolatiemateriaal, slim gestuurd klimaatsysteem en zonnepanelen. Ook is de installatie voorbereid op een toekomstige aansluiting op Warmtenet.

“In mijn vorige functie heb ik circulaire aanbestedingen opgezet. Bij mijn overstap naar Hengelo, greep ik de kans om de nieuwbouw te verbinden aan het circulaire gedachtegoed. Zo komt huidig inventaris straks ‘refurbished’ terug. Ik ben blij dat ik de opgedane kennis kan toepassen in Hengelo”, legt Mark Vrugteveen, projectleider Facilitair van de gemeente Hengelo, uit.

Marktpartijen uitdagen

Met vijf circulaire aanbestedingen – kantoorinventaris, catering, interieurbouw, koffieautomaten en een duurzaam wagenpark - daagt de gemeente Hengelo marktpartijen uit om circulaire economie te omarmen en op zoek te gaan naar onconventionele ketensamenwerkingen en innovatieve oplossingen.

Vorige week donderdag 22 maart is de eerste aanbesteding circulair kantoorinventaris van start gegaan met sluitingsdatum 23 april 2018 10:00 uur via Negometrix. De opdracht bestaat bijvoorbeeld uit het verduurzamen van de werk- en ontmoetingsplek voor 750 ambtenaren. Later in dit jaar volgen de aanbestedingen voor circulaire catering, interieurbouw, koffievoorziening en een duurzaam wagenpark.

Artist impression: Nelissen