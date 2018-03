Nieuwe Amersfoortse wijk Laakse Tuinen gasloos

De eerstvolgende uitbreiding van Vathorst is plandeel Laakse Tuinen waar 965 nieuwe woningen komen. Deze woningen zullen zonder gasaansluiting gebouwd worden. De aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) hebben dit besloten.

Giel van der Vlies, directeur van OBV, geeft aan dat voor de Laakse Tuinen gekeken wordt naar de aanleg van individuele Warmte-koude opslag (WKO) als toekomstbestendige optie, maar ook de mogelijkheid van een collectief warmtenet wordt nog onderzocht.

Wethouder Hans Buijtelaar is blij met deze stap: “Dit besluit draagt daadwerkelijk bij aan de doelstelling van Amersfoort om in 2030 een CO 2 -neutrale stad te zijn. Het aardgasvrij bouwen gaan we in Vathorst gewoon doen.” Om deze keuze financieel mogelijk te maken, wordt vanuit OBV een financiële bijdrage per woning geleverd.

Tuinen, lanen en singels

Laakse Tuinen, dat in het noorden grenst aan rivier de Laak, in het oosten aan Waterdorp en in het westen wordt begrensd door het toekomstige Westerpark, krijgt een groen, statig en duurzaam karakter. En zoals de naam al doet vermoeden, spelen tuinen in allerlei verschijningsvormen een belangrijke rol in de stedenbouwkundige opzet waarvoor West 8 Urbandesign & Landscape tekende. Naast de overtuinen aan de Binnenlaak en privétuinen aan het water, spelen voortuinen een belangrijke rol in het straatbeeld. Het langgerekte Westerpark begrenst de wijk aan de westkant en steekt op diverse plekken de wijk in. Het water van de Laak, de Binnenlaak en de kleine Eem met hun groene oevers en de vele bomen in de gekromde lanen en straten, dragen verder bij aan een aantrekkelijk woonmilieu en doen de woonwijk De Laak eer aan.

Planning

De grond van de eerste fase (ca. 450 woningen) wordt bouwrijp opgeleverd voor de bouwvak van 2019. Naar verwachting start de verkoop van de eerste 20 vrije kavels nog voor de zomervakantie 2018 en de eerste projectwoningen zullen eind van het jaar in verkoop gaan.