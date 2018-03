Woningstichting St. Joseph bouwt nul-op-de-meter woningen in Boxtel

Woonstichting St. Joseph uit het Brabantse Boxtel gaat voor het woningen nul-op-de-meter (NOM) realiseren. Het gaat om 25 grondgebonden woningen. Daarnaast worden acht gestapelde woningen energieneutraal gebouwd.

BAM Wonen gaat dit NOM-project voor Woonstichting St. Joseph realiseren. Daarvoor hebben Rob Dekker, directeur-bestuurder van Woonstichting St. Joseph, en Frans Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen, een intentieovereenkomst ondertekend.

De 33 woningen worden gebouwd aan de van Hugenpothstraat in Boxtel. Het ontwerp is gemaakt door Architectenbureau Visser en Bouwman. De NOM-prestatie wordt geleverd met behulp van elektrische radiatoren, een warmtepompboiler, balansventilatie en PV-panelen. De monitoring van de geleverde prestatie en het onderhouden van de installatie is in handen van BAM Energy Systems.

De verwachte start van de bouw is in het derde kwartaal van dit jaar. De verwachte oplevering vindt in het tweede kwartaal van 2019 plaats.