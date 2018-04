5 slimme tips waar om nú met energiebesparing te beginnen

De ‘omgekeerde bewijslast’, de maatregel die zeker 100.000 bedrijven en instellingen per direct verplicht om energiebesparende maatregelen te rapporteren, heeft grote impact hebben op de verduurzamingsplannen van bedrijven. Dat zegt de technisch dienstverlener en energieleverancier ENGIE, die wel vindt dat de informatieplicht een extra stimulans kan zijn voor bedrijven om nu écht te beginnen met energie besparen.

Het bedrijf signaleert nog wel een kloof tussen de eisen die de overheid op korte termijn aan het bedrijfsleven stelt en wat ondernemingen en instellingen momenteel doen aan energiebesparing. “Naast bedrijven die al langer bezig zijn met duurzaamheid is er ook een hele grote groep voor wie energie besparen nog geen gesneden koek is. Veel bedrijven willen wel verduurzamen, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen”, zegt Sven Arensman, Energy Consultant bij ENGIE. “Dat komt voor een deel door de complexe wetgeving, die wordt gekenmerkt door overlappingen en uitzonderingen. Daardoor zien bedrijven door de bomen het bos niet meer.”

Energiemonitoring

De energietransitie betekent een grote maatschappelijke omslag. Veel bedrijven zien er om die reden tegenop om te beginnen met energie besparen. “Wat veel ondernemers niet weten, is dat zij met relatief eenvoudige maatregelen – dus zonder grote investeringen – al tot 20% energie kunnen besparen”, zegt Sven. “ENGIE helpt ondernemers om die eerste stap te zetten. We geven passend advies waarmee zij in staat zijn om stapsgewijs de juiste keuzes te maken voor een soepele energietransitie van hun organisatie. Het begint allemaal met energiemonitoring: dat geeft inzicht in de huidige situatie en de plekken waar snel winst valt te behalen. Door daarnaast slim te kijken naar de timing en combinatie van maatregelen, bijvoorbeeld door deze naast een Meerjaren Onderhoudsplanning te houden, krijg je een maximaal investeringsresultaat.”

Eerste stap

Energie besparen is dus eigenlijk heel gemakkelijk en kun je stap voor stap aanpakken. Het belangrijkste advies dat Sven bedrijven wil meegeven, is: “Begin. Echt, er is geen beter moment om te beginnen met energie besparen dan nu!”

5 tips voor bedrijven die willen beginnen met energie besparen:

1. Begin!

Gebruik bijvoorbeeld de Erkende Maatregelen-lijst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor jouw sector als checklist: welke maatregelen zijn al genomen en wat kun je nog meer doen om aan wet- en regelgeving te voldoen?

2. Creëer inzicht in je huidige energiegebruik

Hét vertrekpunt voor het besparen van energie is energiemonitoring. Immers: meten is weten. RVO.nl heeft een handig stappenplan met aandachtspunten wanneer je overweegt een energieregistratie en -beheersysteem (EBS) op te zetten.

3. Schakel deskundige hulp in

Voor de meeste bedrijven is energie besparen geen corebusiness. Een energieadviseur of technisch adviseur kan je helpen bij het maken van de juiste energie besparende keuzes. Een energiescan legt concrete besparingskansen voor jouw bedrijf bloot. Ook kunnen deze partijen helpen met het opzetten van een meterplan ten behoeve van een (verplicht) energie registratie- en beheersysteem (EBS), het borgen van de geldende wet- en regelgeving, subsidieaanvragen en interessante fiscale regelingen. Klaar voor de volgende stap? Met een energiezorgsysteem of energiemanagementsysteem (EMS) kun je binnen de hele organisatie 24/7 je energiegebruik sturen.

4. Weet: er is altijd laaghangend fruit

Begint jouw bedrijf net met energie besparen? Dan kun je direct zo’n 15 à 20% op je energie(kosten) besparen door alleen al je klimaatinstallaties en gebouwbeheersysteem beter af te stellen. Denk aan het toepassen van nachtverlaging op installaties, het aanpassen van kloktijden en het verlagen van stooklijnen van de klimaatinstallaties. Met een nachtinspectie kun je controleren of alle installaties die uitgeschakeld zouden moeten zijn, ook echt uit staan. Ook zijn er slimme systemen beschikbaar waarmee je op basis van uurdata afwijkingen in het energiegebruik kunt detecteren (denk aan tegelijkertijd koelen en verwarmen). Kortom, je hoeft dus echt niet altijd te investeren om meteen al veel energie te kunnen besparen.

5. Blijf aandacht besteden aan energiebeheer

Energie besparen kan dus snel, maar echt verduurzamen vraagt om een lange termijnfocus. Want alleen door continu aandacht te hebben voor energiebeheer wordt energie besparen een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering van jouw bedrijf met een blijvend positief effect. Ga dus slim om met geplande investeringen in installaties en/of gebouwen. En investeer budget dat vrijkomt door de eerste besparingen bij voorkeur in nieuwe, lange termijnmaatregelen. Zo is jouw bedrijf succesvol en doelgericht op weg naar een energie- en kostenneutrale bedrijfsvoering.

Bron: ENGIE