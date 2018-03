Wat is er te doen tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE?

Duurzaam Gebouwd LIVE tijdens Building Holland 2018 staat in het teken van het live communiceren, verbinden en activeren van partners, experts en bezoekers. Lees in dit overzichtsartikel wat je allemaal kunt doen als je langskomt op onze stand.

Zo is het mogelijk om een professionele profielfoto te laten maken om op je Partner, Leden- of Expertprofiel op DuurzaamGebouwd.nl op te nemen. Heb je je profiel op orde? Dan kun je op verschillende manieren LIVE met ons netwerk in contact komen: doe mee aan de borrel op de dinsdag- en donderdagmiddag of loop mee op de route langs onze partners.

Nog niet in contact gekomen met de juiste partij? Op de stand van Duurzaam Gebouwd (11.071) kun je via een vraag- en aanbodbord direct de juiste persoon ontmoeten. Zoek je een innovator die het verschil maakt in jouw project? Dan kan ‘Gevraagd’ kaartje je verder helpen. Ben jij de versneller met de tool voor opdrachtgevers om projecten te verbeteren? Zet dan je gegevens op een ‘Aangeboden’ kaart.

Verder is het mogelijk om live Round Tables, interviews en presentaties bij te wonen. Iedere dag staat er een ander actueel thema centraal. Op dinsdag 17 april staat Circulair Bouwen centraal. Op woensdag 18 april is het tijd voor Gezonde Gebouwen en op donderdag 19 april zetten we #VanGasLos in de schijnwerpers.

Daarnaast zijn er diverse side events om verse kennis op te halen, te brengen en tot nieuwe inzichten te komen. Zo is er onder andere een werkconferentie om tot gezonde en groene leefomgevingen te komen en staat er een event in het teken van circulaire en gezonde werkomgevingen. Daarnaast laat H2020 – BuildInterest zien hoe een Europees consortium resultaten van hun project presenteert, met ruime aandacht voor waardebepaling en risicoperceptie bij financiering van duurzaam vastgoed.

Alle activiteiten rondom Duurzaam Gebouwd LIVE op een rij zien? Bekijk alle informatie op deze pagina.