Diederik Samsom keynote bij Duurzaam Gebouwd LIVE

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom verzorgt een keynote op Duurzaam Gebouwd LIVE. Zijn keynote start om 16.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Foto door: Tessa Posthuma de Boer

Samson werd onlangs aangesteld als onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord. Aan hem werd gevraagd om te zorgen dat 2 miljoen Nederlandse huizen aardgasloos zijn. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de gaswinning in Groningen in oktober 2022 daalt tot 12 miljard kubieke meter per jaar en uiterlijk in 2030 stopt.

Duurzaam Gebouwd gaf in het Duurzaam Gebouwd Congres al uitgebreid aandacht aan het thema #VanGasLos, dat ook tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE duidelijk naar voren komt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het in contact brengen van vraag en aanbod, door middel van diverse initiatieven en activiteiten.

Samsom verzorgt de afsluitende keynote op woensdag 18 april op Building Holland 2018. Benieuwd naar meer? Bekijk dan het volledige programma op DuurzaamGebouwd.nl. Lees ook meer over het concept van Duurzaam Gebouwd LIVE op Building Holland 2018: commuincatie, verbinding en activering van koplopers in de bouw- en vastgoedsector.