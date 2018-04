Duurzaam Gebouwd-partners genomineerd voor Koning Willem I Plaquette

De genomineerden voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2018 zijn bekendgemaakt. Duurzaam Gebouwd-partners Koninklijke Auping, Bouwgroep Dijkstra Draisma en EcoChain Technologies maken kans op de tweejaarlijkse prijs.







Foto: De genomineerde ondernemingen voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. (foto: Just Justa, via KW1P)

De genomineerde ondernemingen werden op dinsdag 3 april jongstleden onthuld, in het Wisdom & Wonder Paviljoen van Wageningen University & Research. Sprekers als Duurzaam Gebouwd-expert Anne-Marie Rakhorst en Rens Buchwaldt, lid van raad van bestuur Wageningen University & Research, inspireerden de aanwezigen.

De Plaquette is voor de vierde keer een vast onderdeel van de Koning Willem I Prijs. Eerder wonnen Koppert Cress uit Monster (2016), Coöperatie TexelEnergie U.A. uit Oudeschild (2014) en Normteq uit Hengelo (2012). Eind april 2018 wordt een selectie gemaakt van drie finalisten en tijdens de bestuursvergadering wordt de winnaar vastgesteld. De genomineerden ontvingen een exclusieve uitnodiging om als Nederlandse afgevaardigden mee te dingen met de tiende editie van de European Business Awards for the Environment.

De lijst met genomineerden is als volgt: