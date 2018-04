‘Trends, ontwikkelingen en systematiek innovaties onder de loep’

Voor een afstudeeropdracht bij Duurzaam Gebouwd-partner Termokomfort Europe neemt student Mark van Leeuwen de trends, ontwikkelingen en systematiek rondom duurzame innovaties onder de loep.

Van Leeuwen studeert 4e jaar commerciële economie aan de Hogeschool Windesheim in Almere. Op dit moment werkt hij aan een afstudeeropdracht bij Duurzaam Gebouwd-partner Termokomfort Europe BV, over duurzaamheid in de bouwbranche waarbij hij de trends, ontwikkelingen, toekomstvisie, aanbestedingssystematiek op het gebied van duurzame innovaties nader onder de loep wil nemen.

Van Leeuwen hoopt hierdoor de kansen en belemmeringen in de bouwsector helder te omschrijven, zodat deze sneller opgepakt of weggenomen kunnen worden. Hij houdt graag een interview met een van de beleidsvoerders van Duurzaam Gebouwd-partners, om ambities hierin te inventariseren en verder uit te bouwen. Als u hiervoor openstaat, dan verneemt Mark dit graag, waarna hij contact met u opneemt voor een afspraak.