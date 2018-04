Uitbreiding Rotterdamse bedrijven community is ‘urban jungle’

Groene wanden in kantoren zijn steeds minder een uitzondering. Maar een ‘urban jungle’ is nog best bijzonder, zoals sinds kort te beleven valt in het Cambridge Innovation Center (CIC) in Rotterdam.

Onlangs is hier de uitbreiding van maar liefst 3.500 m2 in het Groothandelsgebouw in het Central Business District van Rotterdam officieel geopend. Hiermee viert CIC het succes van de nog steeds groeiende community van inmiddels bijna 150 innovatieve startups, gevestigde bedrijven en investeerders.

Het succes van de eerste fase leidde al snel tot de vraag naar nog meer vierkante meters creatief vormgegeven ruimte. Kraaijvanger Architects ontwierp ook voor deze tweede fase het interieur met een focus op duurzaamheid en innovatie, waardoor CIC al 8.300 m2 flexibele kantoorruimte verhuurt en nog steeds groeiende is.

Gezondheid, duurzaamheid en innovatie

In het ontwerp, dat Kraaijvanger Architects maakte in samenwerking met CIC's eigen design team, krijgen de meer dan 100 nieuwe kantoor-, vergader- en ontmoetingsruimtes een volledig nieuwe ‘Urban Jungle look en feel’ waarbij de focus op gezondheid, duurzaamheid en innovatie ligt.

In de keuze voor materialen is maximaal ingezet op circulaire materialen. Planten spelen een belangrijke rol binnen de urban jungle bij CIC. Ze zuiveren, bevochtigen de lucht en maken de werkomgeving gezonder. Het groenconcept heeft Kraaijvanger Architects samen met Green Fortune ontwikkeld. In het hele kantoor zijn innovatieve groentoepassingen te vinden zoals de Tubegardens in de gangen, een plantenwand en de door Green Fortune nieuw ontwikkelde Plantchandeliers met automatische bewatering in de keuken.

