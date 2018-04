Uitreiking Happy Building Index Award

Tientallen topsprekers betreden op Duurzaam Gebouwd LIVE tijdens Building Holland 2018 het podium. Maar dat is niet het enige dat we in petto hebben: ook de uitreiking van de Happy Building Index Award vindt plaats, waarmee de eigenaar van het gebouw met de hoogste plaats in de index wordt beloond.

De Happy Building Index is een etalage van écht duurzame gebouwen, waar gebruikers graag in leven en werken. Het zijn gebouwen met een goed binnenklimaat, meer dan voldoende daglichttoetreding en goede voorzieningen in en om het gebouw.

Gebruikerscores

Gebruikers van de website van de Happy Building Index kunnen gebouwen een score geven van 1 – 10 in diverse categorieën, waaronder bereikbaarheid, temperatuur, schoonmaak, binnenlucht en veiligheid.

Meer informatie en programma

Meer weten over Duurzaam Gebouwd LIVE en het complete programma inzien? Dat kan op de website van Duurzaam Gebouwd. Hier vind je tevens de mogelijkheid om direct gratis in te schrijven.