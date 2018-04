All-electric oplossing als standaard voor Nederlandse woningbouw

Het imposante Militair Museum in Soest diende als uitvalsbasis voor de kick-off van verschillende duurzame LG-systemen, waaronder de Multi V 5. Vooral een totaaloplossing voor een all-electric woning trok bekijks.

Een levensgrote afbeelding illustreert hoe de woning eruit moet zien als verschillende LG-innovaties samenkomen. “Dit hebben we voor ogen als standaard voor de Nederlandse woningbouw”, geeft Richard de Waal van LG aan. Het lijkt een weerspiegeling van een situatie die ontstaat nadat de energietransitie ten einde is.

Toch is het niet zozeer toekomstmuziek. “We zetten dit nu al in de markt, omdat we ervan overtuigd zijn dat de optelsom van individuele onderdelen klopt. Alle producten hebben zich in verschillende projecten bewezen. We voegen nu het monoblock toe aan de reeds bestaande Therma V-lijn, de lucht-water warmtepomp. Dit nieuwe product moet in juli 2018 verschijnen”, vertelt De Waal.

Energietransitie inzetten

Het concept bestaat uit alles wat je als gebouweigenaar nodig hebt om eigen energie op te wekken, op te slaan en optimaal in te zetten: een warmtepomp, zonnepanelen, energiemonitoring en een accu (ESS). “Als we de energietransitie versneld willen inzetten, dan is dit dé manier”, vindt Achmed Mohamed van LG. Hij acht zijn organisatie in een unieke positie om invulling te geven aan een totaalconcept. “We hebben divisies als LG Solar, LG Chem en LG Electronics die nauw samenwerken aan deze oplossing. Ieder discipline zet jarenlange ervaring in om met het beste product van dit moment te komen.”

Voor LG Solar, de tak waarvoor hij werkt, houdt ‘het beste product’ in dat ze technologie ontwikkelt om opbrengst van zonnepanelen te verhogen. “We hebben al panelen die 370 Wp opleveren. Op de Nederlandse markt merken we dat we daarnaast moeten innoveren op het gebied van esthetiek. Dat hebben we gedaan met de NeON 2 Black-panelen”, aldus Mohamed.

Energie opslaan en uitwisselen

Die panelen doen hun werk goed in de zomer, terwijl ze in de winter wat ondersteuning nodig hebben. “Op donkere dagen is een accu onontbeerlijk: het stelt je in staat om energie op te slaan en te gebruiken op moment dat je het nodig hebt. Ook energie-uitwisseling met elektrische auto’s en gebouwen in de omgeving gaan vaker een rol spelen, zodat we op den duur alleen nog maar gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie.”

De komende tijd richt LG zich met de oplossing op de woningbouw. “Utiliteitsbouw is minder gestandaardiseerd en vereist vaak een unieke benadering voor ieder type vastgoed”, weet De Waal hierover. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor all-electric ontwikkelingen binnen utiliteitsbouw. Eerder berichtten we op Duurzaam Gebouwd al over de all-electric ontwikkeling van Tankstation De Rijp in Noord-Holland: daar brengt LG haar visie omtrent #VanGasLos in de praktijk. Het warm tapwater wordt gemaakt met een LG Therma V warmtepomp, een warmtepomp die de vraag naar warmwater ook tijdens piekmoment zonder problemen kan verzorgen.

Isolatie op orde

Om gas vaarwel te zeggen, moet er nog wel wat gebeuren in de gebouwde omgeving, want niet alle woningen zijn even geschikt voor zo’n totaaloplossing. “Randvoorwaarde om het systeem goed te laten presteren is de isolatie. Die moet absoluut in orde zijn. Is je woning zo lek als een mandje, dan moet je eerst het onderliggende probleem aanpakken voordat je je bekommert om de opwek van duurzame energie”, besluit De Waal.