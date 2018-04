Duurzaam Gebouwd-experts maken maatschappelijke impact

Het expertpanel van Duurzaam Gebouwd schrijft actuele marktvisies, geeft een vernieuwende blik op ontwikkelingen in de markt en enthousiasmeert lezers om in actie te komen. In dit artikel laten we zien hoe je een Duurzaam Gebouwd-expert wordt en wat deze positie eigenlijk inhoudt.

Hoe word je Duurzaam Gebouwd- expert?

Door partner te worden bij Duurzaam Gebouwd is het mogelijk om een expert aan te wijzen, die zich aansluit bij het expertpanel. Een expertpositie bij Duurzaam Gebouwd houdt in dat je een profiel krijgt dat wordt toegevoegd aan het expertpanel. Lezers kunnen je profiel bekijken en meer informatie krijgen over je biografie, interesses met betrekking tot actuele thema’s relevant aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en (eventueel) je contactgegevens.

Wat houdt een expertpositie bij Duurzaam Gebouwd in?

Een expertpositie bij Duurzaam Gebouwd houdt in dat je veel kennis hebt van je vakgebied en de markt en een hoge mate van kennisdeling nastreeft. Duurzaam Gebouwd geeft experts de mogelijkheid om blogs en vlogs te maken. Deze publiceren we op DuurzaamGebouwd.nl en hieraan besteden we aandacht op social media, onder andere met ‘Expert aan het woord’, waarin we een expertvisie in de schijnwerpers zetten. Daarnaast selecteert Duurzaam Gebouwd experts voor de Meet the Experts tour met rondetafelgesprekken over inspirerende onderwerpen. Ook is het mogelijk om mee te denken over whitepapers.

Benieuwd naar hoe Duurzaam Gebouwd je kan ondersteunen in je expertrol? Lees dan deze pagina over wat een expertpositie voor jou kan betekenen.