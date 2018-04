Energieneutrale wijk dankzij collectieve WKO

Een betaalbare energieneutrale wijk, dankzij bewoners zelf, is mogelijk in Nagele. Dat blijkt uit het winnende ontwerp Nagele in Balans van de prijsvraag die de plaatselijke energiecooperatie Energiek Nagele heeft uitgeschreven. De winnaar van zowel de vakjury als de bewoners zelf is vorige week bekend gemaakt.

Energiek Nagele schreef de prijsvraag uit in haar zoektocht naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie, waarbij Nagele opnieuw als experimentdorp en proeftuin werd aangeboden. "We hopen daarmee ons dorp een kwaliteitsimpuls te geven, door opnieuw ruimte te bieden aan het experiment, en Nagele zo uit te laten groeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen," luidde de oproep van Rutger Bergboer, voorzitter van Energiek Nagele.

Energietransitie

Het plan 'Nagele in Balans' van het ontwerpteam onder aanvoering van Margret Drok (Sacon) uit Zwolle, heeft deze prijsvraag unaniem gewonnen. "Iedereen mag de handen dichtknijpen met een plan dat, met behoud van de ruimtelijke patronen en de gevoelige architectuur van Nagele, slaagt in een bijna onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd. Het plan is op korte termijn uitvoerbaar. Dat het Nagele binnen afzienbare termijn off the grid hoopt te brengen is groot voordeel ten opzichte van andere plannen," aldus de jury. De dorpsbewoners kozen ook voor dit plan, dat op het meeste draagvlak in het dorp kan rekenen.

Opslag

In dit plan zijn bestaande systemen, zoals de opslag van warmte-/koude in een collectief systeem voor de wijk, en technieken (folie uit de wegenbouw) ingezet om te laten zien dat een betaalbare energieneutrale wijk kan worden gemaakt in Nagele. Zo zijn voor dit plan veel zonnepanelen nodig en daarvoor heeft Nagele voldoende daken. Met dit voorstel wil het team bovendien aantonen dat het mogelijk is om Nagele weer op de kaart te zetten door de ingrepen vanaf de weg niet zichtbaar te laten zijn. De uitwerking van de visie concentreert zich op de Karwijhof en op Museum Nagele. De ingrepen die zijn voorgesteld, kunnen elders in het dorp ook toegepast worden.

Bufferen

De jury vindt de gekozen benadering uitermate sympathiek en de uitwerking uitermate beheerst. Soms ligt de oplossing in de eenvoud, vindt de jury, en zij waardeert het volledig in stand houden van de huidige beeldkwaliteit.

De oplossing voor het energievraagstuk is gevonden in het bufferen van energie, waarbij gezocht is naar balans in de periode tussen zomer en winter. Het plan is niet erg innovatief maar de haalbaarheid is groot, vindt de jury. Het plan voor de daken kan toegepast worden op elke woonhofje in Nagele en er is goed nagedacht over wat kan worden gedaan met minimale overlast. Het plaatsen van de warmtepomp in het kolenhok is een goed idee, hoewel dat moeilijk haalbaar lijkt.

Infrarood-panelen

De jury noemt de voorstellen voor de Claustrawand en de flexibele infrarood-panelen voor Museum Nagele van een ontwapenende precisie. Zij vindt het elders (bijvoorbeeld in een informatiepunt) zichtbaar maken van de ingrepen, die zelf niet zichtbaar zijn, een goede toevoeging aan het plan. Het oplaadpunt voor elektrische fietsen is, zeker in de Noordoostpolder, een leuke aanvulling.