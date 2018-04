Meten op basis van gevoelstemperatuur in de Circl

Het circulaire paviljoen van ABN AMRO op de Zuidas, Circl, is niet alleen zeer duurzaam pand, gezien ook het BREEAM Excellent certificaat. Het herbergt ook state-of-the-art meet- en regeltechniek, zoals ruimtebediening op basis van gevoelstemperatuur.

Deze meet- en regeltechniek is in opdracht en volgens het ontwerp van BAM Bouw en Techniek Amsterdam door BRControls Projects geleverd. Het gaat om de complete meet- en regeltechnische installaties ten behoeve van de klimaatinstallaties in het paviljoen, inclusief de schakelkast, regeltechnische veldapparatuur, BRN20 IP-naregelingen voor de lokale klimaatregelingen, aansturing van alle DALI-verlichting en regeltechnische bekabeling. Tevens heeft BRControls de inbedrijfstelling van de installaties verzorgd.

Levensduurverlenging

“Hierbij hebben wij vooral gefocust op nieuwe ontwikkelingen, levensduurverlenging van onze producten en recycling, waardoor vervanging – en de daaruit volgende CO 2 -uitstoot – tot een minimum wordt beperkt”, vertelt René Zsom, accountmanager bij BRControls.

Human index

Met name de BRT24 fulltouch ruimtebediening en de BRT30 digital Ceiling sensor met Bluetooth connectie trok de aandacht bij de opdrachtgevers, vertelt hij. “In deze ruimtetoepassing is onder andere een zogeheten human index opgenomen, waarmee de gevoelstemperatuur in een ruimte wordt bepaald. Deze temperatuur wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gemeten temperatuur, in combinatie met de luchtvochtigheid.”

Bluetooth connectie

Omdat in het gebouw veel glas wordt toegepast, bleek ruimtebedieningsap- paratuur op de wand op veel plekken geen optie. Zsom: “In deze ruimtes – waaronder de vergader- en conferentieruimtes en gangen – wordt de BRT30 digital Ceiling sensor met Bluetoothconnectie gebruikt. Deze meet grootheden gemeten zoals IR-ruimtetemperatuur, RV, CO 2 en TVOC (vluchtig organische stoffen). De ruimte wordt uitleesbaar en volledig bedienbaar gemaakt met de BRControls app voor op de Android en Apple iOS smartphone of tablet.”

Regelkast

Aan de basis van de meet- en regeltechniek in het circulaire paviljoen van ABN AMRO staat een regelkast met krachtige BRC45-regelaar met veel geheugencapaciteit, ten behoeve van alle primaire opwekkingsinstallaties in het gebouw. “Denk hierbij aan de centrale warmte- en koude-opwekking, lucht- behandeling, wissel- en sprinklerbuffer, bron, warmtepompen en overige voorregelingen”, aldus Zsom.

Voor de lokale naregelingen is gekozen voor de BRN20 IP-ruimteregelingen. Zsom: “Deze sturen niet alleen de klimaatinstallaties aan, maar ook de DALI-verlichting, fancoilunits, VAV-boxen, kanaal-naverwarmers en vloerverwarming en -koeling. De vloerverwarming/ vloerkoeling verdelers worden door ons uitgevoerd met 6-Weg afsluiters, die MOD-bus worden aangestuurd en uitgelezen vanuit onze BRN20- naregelingen.”

Kijk voor meer informatie op www.brcontrols.com of abnamro.com/paviljoen.