Circulaire horecapaviljoen Green House in Utrecht geopend

Een jaar geleden begonnen de gesprekken over de ontwikkeling van The Green House in Utrecht en afgelopen dinsdag is het officieel geopend. Het betreft een circulair horecapaviljoen dat een sluitende circulaire businesscase kent voor 15 jaar.

The Green House - gebouwd naar een ontwerp van cepezed - biedt ruimte aan een restaurant met een eigen urban farm, en een vergadercentrum. Strukton, Ballast Nedam en Albron hebben de ambitie geformuleerd om een circulair horecapaviljoen te realiseren, inclusief een haalbare circulaire businesscase. Samen zijn zij een partnerschap aangegaan van minimaal 15 jaar voor de bouw en de exploitatie van The Green House. Strukton en Ballast Nedam als ontwikkelaar, gebouweigenaar, energieleverancier en onderhoudspartij en Albron als horeca conceptontwikkelaar en exploitant.

‘Right to copy’

Vanaf de start is integraal gekeken naar hoe circulariteit in alle fases het best kon worden toegepast. Hierdoor konden zeer veel innovaties in de praktijk worden gebracht. Met het motto “right to copy” wordt de gehanteerde aanpak actief gedeeld met bezoekers en de branche. Daardoor wordt het dé circulaire broedplaats van Utrecht en omgeving.

Circulaire businessmodellen

Om een maximaal haalbare en opschaalbare circulaire business case te bereiken is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire businessmodellen. Daarnaast wordt de komende 15 jaar blijvend gezocht naar een nog duurzamere exploitatie, bereidingswijzen en ingrediënten. De zoektocht stopt dus niet als The Green House zijn deuren opent, maar gaat tijdens de exploitatie gewoon door. Als een ‘living lab’, waardoor de successen ook toegepast kunnen worden in andere omgevingen.

Restwaarde gegarandeerd

The Green House kent een solide financieringsconstructie. De investering in het casco is beperkt door een vernuftig ontwerp met veel reductie in materiaal én door partnerschap met leveranciers die materialen in eigendom houden. Verder is The Green House remontabel; na 15 jaar wordt het verplaatst en is de restwaarde gegarandeerd. Ook de termijn waarop de return on investment op de exploitatie wordt gerealiseerd is drastisch gereduceerd door de vele pay-per-use partnerships. Normaal gesproken geldt daar een termijn van ongeveer 5 jaar voor. Nu wordt de return on investment al na 2 tot 3 jaar behaald.

Foto’s: Lucas van der Wee - cepezed